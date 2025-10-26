Fico sa chce pripraviť na boj proti emisným povolenkám pre domácnosti, Blanára požiadal o zvolanie stretnutia V4 - VIDEO

Slovensko chce spolu s ďalšími krajinami V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko) zabojovať ešte proti emisným povolenkám pre domácnosti. Ako uviedol predseda vlády Robert Fico, emisné povolenky pre domácnosti v praxi budú znamenať, že ľudia budú viac platiť za plyn, za palivá, zdražie cestovné.
„Je pred nami niekoľko kostlivcov, ktoré nám ostali v skriniach. Pokiaľ ide o tento nezmyselný systém povoleniek schválila ho vláda v rokoch 2022 a 2023. Predchádzajúce vlády zahlasovali za túto blbosť. My sme však doteraz nepreniesli systém povoleniek ETS 2 do našej legislatívy. Začalo už aj konanie voči Slovenskej republike zo strany Európskej komisie, tzv. infringement.“
Ako dodal slovenský premiér, proti emisným povolenkám pre domácnosti je v súčasnosti 15 krajín Európskej únie. Zhodný negatívny názor na ne majú aj krajiny V4. „Poprosil som ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby zorganizoval stretnutie V4, aby sme sa pripravili na súboj proti tomuto nezmyslu. Nevieme čo s tým urobíme. My to zatiaľ odmietame prenášať do našej legislatívy,“ dodal Fico.
Masová prevýchova obyvateľstva
Hlavným zmyslom a cieľom emisných povoleniek pre domácnosti je masová prevýchova obyvateľstva smerom k nízkoemisnému až bezemisnému životu. Ako ďalej uviedol pre SITA hlavný ekonóm Trinity BankLukáš Kovanda, Európska únia v tomto predstavuje laboratórium, ktorá celému svetu ukáže, či je človek schopný takej prevýchovy aj za cenu zhoršených životných podmienok. Tie sa podľa ekonóma zhoršia širokej mase obyvateľstva EÚ, nie elitám. Tí si budú naďalej lietať v tryskáčoch.
Európska únia vás chce prevychovať a nebude to za 45 eur. Do peňaženky si siahnete viac...
„Pokiaľ niekto tvrdí, že povolenky pre domácnosti dlhodobo zdražia život iba o stovky korún mesačne, že benzín zdraží len o korunu, či dve na liter, zatiaľ vôbec nič nepochopil. Alebo je dobre zaplatený, aby sa tváril, že nechápe,“ uviedol Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank.
Pár stoviek korún mesačne totiž podľa neho určite nezabezpečí prevýchovu obyvateľstva. „Je fascinujúce, koľko ľudí to stále nepochopilo, alebo sa robia, že to nepochopili. Prečo by sa zavádzal tak nákladný systém, opretý o obchodovanie hneď na niekoľkých burzách, celounijný, investorom, špekulantom a fondom z celého sveta otvorený systém, pokiaľ by výsledkom bolo zdraženie, ktoré je príliš nepatrné, aby čokoľvek zmenilo?,“ zdôraznil Kovanda s tým, že fakt, že nové emisné povolenky znížia globálnu teplotu presne o 0,0 stupňa Celzia v porovnaní so stavom, kedy boli zavedené, si môže každý overiť na verejne dostupnom klimatickom modelu OSN.
Zastropovanie sa nekoná
Cena povolenky na lipskej energetické burze EEX v strede týždňa uzatvárala na úrovní 86,32 eura, teda 92 % nad údajným stropom „Pripomeňme, že cieľom českej vlády bolo dosiahnuť zastropovanie na nominálnej úrovni 45 eur. Nič také sa nekoná,“ dodal Kovanda, podľa ktorého investori a špekulanti do povoleniek v Európskej komisii v uplynulých týždňoch intenzívne lobovali, aby nepodľahla tlaku 19 členských krajín EÚ, ktoré chceli zásadnejšie zmeny pri nových povolenkách ETS 2.
„Pokiaľ je zmenou ich väčšia predvídateľnosť a slabšie výkyvy, pričom sa nevylúčil výrazný nárast cien povoleniek, investori a špekulanti môžu byť spokojní,“ zdôraznil Kovanda.
Emisné povolenky ETS2: Zelená daň, ktorá ohrozuje peňaženky Slovákov – KOMENTÁR
To, že investori a špekulanti ani dnes nepočítajú so zastropovaním cien emisných povoleniek pre domácnosti demonštruje podľa Kovandu vývoj cien termínovaných kontraktov na povolenky ETS 2 na lipskej burze. Povolenky s termínom vysporiadania v decembri 2027 uzatvárali 92 % nad údajným stropom.
„Pokiaľ by investori, špekulanti a ďalší burziáni verili, že cena povolenky zastropovaná bude, nedávalo by im žiadny zmysel platiť dneska za povolenky cenu okolo 86 eur,“ konštatoval Kovanda.