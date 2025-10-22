Európska únia vás chce prevychovať a nebude to za 45 eur. Do peňaženky si siahnete viac...

Hlavným zmyslom a cieľom emisných povoleniek pre domácnosti je masová prevýchova obyvateľstva smerom k nízkoemisnému až bezemisnému životu.
Ako ďalej uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, Európska únia v tomto predstavuje laboratórium, ktorá celému svetu ukáže, či je človek schopný takej prevýchovy aj za cenu zhoršených životných podmienok. Tie sa podľa ekonóma zhoršia širokej mase obyvateľstva EÚ, nie elitám. Tí si budú naďalej lietať v tryskáčoch.
Pokiaľ niekto tvrdí, že povolenky pre domácnosti dlhodobo zdražia život iba o stovky korún mesačne, že benzín zdraží len o korunu, či dve na liter, zatiaľ vôbec nič nepochopil. Alebo je dobre zaplatený, aby sa tváril, že nechápe.
Pár stoviek korún mesačne totiž podľa neho určite nezabezpečí prevýchovu obyvateľstva. „Je fascinujúce, koľko ľudí to stále nepochopilo, alebo sa robia, že to nepochopili. Prečo by sa zavádzal tak nákladný systém, opretý o obchodovanie hneď na niekoľkých burzách, celounijný, investorom, špekulantom a fondom z celého sveta otvorený systém, pokiaľ by výsledkom bolo zdraženie, ktoré je príliš nepatrné, aby čokoľvek zmenilo?,“ zdôraznil Kovanda s tým, že fakt, že nové emisné povolenky znížia globálnu teplotu presne o 0,0 stupňa Celzia v porovnaní so stavom, kedy boli zavedené, si môže každý overiť na verejne dostupnom klimatickom modelu OSN.
Vlk sa nažral a koza ostala celá
Pomaly odchádzajúca česká vláda bola tento týždeň podľa Kovandu v Bruseli povodená za nos. A následne vláda vodí za nos českú verejnosť.
„Takže sa dozvedáme, že Česko dosiahlo úspech a systém emisných povoleniek ETS 2 sa zmení. Lenže ide len o zmenu kozmetickú. Takú, aby sa vlk nažral a koza zostala celá,“ upozornil Kovanda. Kozou sú podľa neho investície a investičné zámery medzinárodných investorov a špekulantov s uhlíkovými odpustkami, ktorí už niekoľko mesiacov s povolenkami fakticky obchodujú a príležitosť dobre zarobiť si nenechali vziať.
„Na rozdiel od vidieckeho dôchodcu z Vysočiny, ktorý aj im bude platiť odpustky za to, že topí s emisiami, majú za chrbtom armádu dobre platených právnikov, s nimi ani Brusel nemieni ísť do arbitráží a súdnych sporov. A títo investori a špekulanti s odpustkami, ani ich právnici, so zastropovaním ceny povoleniek zjavne nepočítajú,“ konštatoval Kovanda.
Investori a špekulanti môžu byť spokojní
Cena povolenky na lipskej energetické burze EEX v týchto dňoch uzatvára na úrovní 86,32 eura, teda 92 % nad údajným stropom „Pripomeňme, že cieľom českej vlády bolo dosiahnuť zastropovanie na nominálnej úrovni 45 eur. Nič také sa nekoná,“ dodal Kovanda, podľa ktorého investori a špekulanti do povoleniek v Európskej komisii v uplynulých týždňoch intenzívne lobovali, aby nepodľahla tlaku 19 členských krajín EÚ, ktoré chceli zásadnejšie zmeny pri nových povolenkách ETS 2. „Pokiaľ je zmenou ich väčšia predvídateľnosť a slabšie výkyvy, pričom sa nevylúčil výrazný nárast cien povoleniek, investori a špekulanti môžu byť spokojní,“ zdôraznil Kovanda.
To, že investori a špekulanti ani dnes nepočítajú so zastropovaním cien emisných povoleniek pre domácnosti demonštruje podľa Kovandu vývoj cien termínovaných kontraktov na povolenky ETS 2 na lipskej burze. Povolenky s termínom vysporiadania v decembri 2027 uzatvárali 92 % nad údajným stropom. „Pokiaľ by investori, špekulanti a ďalší burziáni verili, že cena povolenky zastropovaná bude, nedávalo by im žiadny zmysel platiť dneska za povolenky cenu okolo 86 eur,“ konštatoval Kovanda.
Slovensko podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ešte neimplementovalo systém ETS 2 do svojej legislatívy. Schválilo sa podľa neho len to, aby slovenské subjekty mali právo reportovať výšku emisií a nemohli byť za to sankcionovaní, že tak nerobia. „Neschválilo sa, aby subjekty museli nakupovať emisné povolenky v ETS 2. Ľudovo povedané, Slovensko neimplementovalo do dnešného dňa systém ETS 2 a nebude to mať žiaden dopad na cenu. Na druhej strane sme ochránili slovenské subjekty, aby nemohli byť znevýhodňovaní, že si neplnia informačnú povinnosť,“ napísal na sociálnej sieti Taraba.