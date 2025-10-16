Koľko eur vytiahnu emisné povolenky z peňaženiek Slovákov? Ich cena je 97 percent nad údajným stropom

Špekulantov na trhu s ešte stále neplatnými emisnými povolenkami pre domácnosti nič nevyrušuje. Naďalej s nimi „veselo“ obchodujú, aj keď po českých parlamentných voľbách sa výrazne zvýšil politický tlak nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, proti emisným povolenkám pre domácnosti.
Zatiaľ čo politici na Slovensku a v Čechách sľubujú boj za zrušenie povoleniek pre domácnosti, respektíve aspoň za zmenu celého systému obchodovania s týmito povolenkami, ich ceny na nemeckej burze v Lipsku dosahujú stále nové rekordy.
Ako upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, emisné povolenky pre domácnosti s dátumom vysporiadania v roku 2027 aktuálne uzatvárajú na cene 88,74 eur za kus. „Teda 97 percent nad údajným stropom, na ktorý sa odvolávajú niektorí politici. Ide pritom o sadzbu nových zelených daní z pohonných hmôt a vykurovania, ktoré Slováci aj Česi začnú platiť už za necelých 15 mesiacov,“ dodal Kovanda.
Emisné povolenky pre domácnosti majú začať platiť od roku 2027. Analytici a ekonómovia však upozorňujú, že nové emisné povolenky ETS 2 predražia život domácnostiam v Európskej únii.
30 eur mesačne za nezateplený rodinný dom
Slovenské domácnosti si vďaka nim ročne priplatia aj tisíce eur, čaká ich drahšie tankovanie či vykurovanie. Kovanda hovorí, že bežná česká domácnosť vďaka týmto emisným povolenkám zaplatí ročne o 83 tisíc českých korún viac, čo je približne 3 300 eur. A to hovorí o priemere, nie o hornej hranici.
Ekonóm odhalil diabolstvo emisných povoleniek pre domácnosti. Ich cena už prekonala očakávania o 96 percent
Samozrejme „zelení“ aktivisti napríklad zo Slovenskej klimatickej iniciatívy odmietajú tvrdenia analytikov a ekonómov. Sú presvedčení, že slovenské domácnosti nezaplatia za nové emisné povolenky tisíce eur ročne. Reálne dopady sú podľa nich v desiatkach eur mesačne.
„Tieto čísla sú nepravdivé a zbytočne vyvolávajú obavy. Reálne dopady sa budú pohybovať v desiatkach eur mesačne, pričom domácnosti v zateplených budovách zaplatia výrazne menej. Systém zároveň obsahuje mechanizmy na udržanie sociálnej únosnosti cien a poskytuje finančnú podporu z európskych zdrojov,“ uviedla Kateřina Chajdiaková, riaditeľka Slovenskej klimatickej iniciatívy.
Podľa prepočtov platformy Budovy pre budúcnosť bude dopad ETS 2 na slovenské domácnosti predstavovať približne 30 eur mesačne pre nezateplený rodinný dom, 20 eur pre priemerný dom a 6 eur pre byt v bytovom dome.
„Zelení“ aktivisti o cieli ETS 2
Slovenskí „zelení“ aktivisti sú presvedčení, že sa podarí špekulantov na trhoch udržať na uzde. Systém nových emisných povoleniek pre domácnosti totiž podľa nich obsahuje taký stabilizačný mechanizmus, ktorý udržuje cenu povoleniek na únosnej úrovni.
„Cenová stabilizácia začne v roku 2027 pri hodnote približne 59 eur za tonu oxidu uhličitého. Ak by cena dlhodobo rástla a presiahla hranicu 45 eur za tonu (v cenách roku 2020, upravených o infláciu), automaticky sa uvoľnia dodatočné povolenky, čím sa cena zníži. Tento mechanizmus znižuje riziko cenových výkyvov a chráni domácnosti pred neprimeraným zaťažením. Cieľom ETS 2 nie je zvyšovať ceny, ale motivovať k úsporám energie a modernizácii bývania,“ dodala Chajdiaková.
Ak začneme podľa Chajdiakovej konať už teraz, môžeme využiť viac ako 1,5 miliardy eur zo Sociálno-klimatického fondu na zlepšenie bývania a zníženie účtov za energie.
Nezmysel, aby sa slučka neuťahovala
Analytici a ekonómovia sú však presvedčení, že žiadne zastropovanie cien emisných povoleniek na trhoch nebude, nedáva to totiž zmysel.
Emisné povolenky pre domácnosti majú podľa Kovandu slúžiť ako postupne sa uťahujúca slučka. Postupné uťahovanie totiž podľa ekonóma znamená, že nakoniec budú k dekarbonizácii donútené všetky domácnosti, z ktorých každá má prirodzene iný finančný prah bolesti. „Niekto kúpi tepelné čerpadlo a elektromobil už pri cene povolenky 45 eur, niekto až pri cene 250 eur,“ dodal Kovanda.
Je však podľa Kovandu nezmyslom, aby sa slučka neuťahovala. „To by bolo, ako keby ju niekomu len tak nasadili voľne na krk a nechali na pokoji. Potom by ale bolo jedno, či ju na krku má alebo nie. Preto sa slučka musí a bude uťahovať. Preto cena povoleniek postupne vzrastie,“ zdôraznil Kovanda, podľa ktorého je nezmysel veriť v trvalejšie zastropovanie cien emisných povoleniek. „Veď to by bolo, ako voľne hodená slučka okolo krku, ktorá by neslúžila svojmu účelu,“ doplnil.
Ekonóm upozorňuje, že špekulanti s emisnými povolenkami už vyrážajú do protiútoku. Sú totiž zdesení z tlaku niektorých krajín Európskej únie na oddialenie spustenia emisných povoleniek pre domácnosti.
„Oddialenie platnosti by odložilo otvorenie peňazovodov, ktoré majú viesť aj od domácností a firiem práve k týmto špekulantom. Preto ich zastrešujúci orgán, Medzinárodná asociácia pre obchodovanie s emisnými povolenkami, žiada zahájenie predaja nových povoleniek už počas nadchádzajúcich mesiacov, do polovice budúceho roka. Aj keď pôvodne mal byť systém spustený až v roku 2027. Ide o veľké peniaze, o zisky zo špekulácií,“ podotkol Kovanda.
V čom spočíva diabolstvo povoleniek?
Diabolstvo nových povoleniek pre domácnosti spočíva podľa Kovandu v tom, že zatiaľ čo ekonomiku ide zbaviť priemyslu, deindustrializovať ju, nejde ju však zbaviť domácností.
„Zatiaľ, čo podnik sa kvôli už existujúcim priemyselným povolenkám presťahuje trebárs do Číny, domácnosť bude odsúdená si pripravovanú povolenku v cenách vykurovania alebo pohonných látok kupovať stále. Burzoví špekulanti s povolenkami, ako je napríklad Carbon Cap, svetovo najväčší hedgeový fond zameraný na investície do uhlíkových odpustkov, tak povolenky pre domácnosti vítajú. Pretože vedia, že ekonomiku ide zbaviť priemyslu, ale nie domácností. Nové povolenky pre domácnosti pre nich predstavujú zaručený zdroj zisku, nie ako terajšie povolenky pre priemysel,“ vysvetlil Kovanda.
Brusel sa nakoniec podľa neho zrejme postaví na stranu špekulantov. „Pretože ich zjavne skryto víta, lebo svojimi investíciami do povoleniek šponujú ich cenu a nútia a budú nútiť domácnosti a priemysel v EÚ k ešte rýchlejšie dekarbonizácii,“ dodal.
Podľa Kovandu tak vzniká symbiotický vzťah medzi bruselskými úradníkmi a špekulantmi z celého sveta trebárs aj z Číny. „Prví si plnia svoje ideologické zelené ciele, druhí oportunisticky bohatnú, pričom ekonomika EÚ stráca konkurencieschopnosť voči celému svetu a domácnosti sa musia naučiť žiť s prepadom vlastnej životnej úrovne. Veď to všetko sa deje v mene zníženia globálnej teploty do roku 2050 o 0,003 stupňov Celzia, ktoré povolenky pre domácnosti prinajlepšom zaistia, ako vyplýva z klimatického modelu OSN,“ uzavrel Kovanda.