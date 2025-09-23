Uťahujúca sa slučka pre domácnosti je na rekordnej hodnote 87 eur, vlády krajín EÚ sa už chytili do bruselskej pasce

Ceny emisných povoleniek pre domácnosti ešte ani nezačali platiť (január 2027) a ich ceny na trhoch zo dňa na deň dosahujú nové rekordy. Ďaleko prekračujú maximálne hranice, o ktorých hovorili pri schvaľovaní nových emisných povoleniek bruselskí úradníci či politici. Špekulanti s nimi už „veselo“ obchodujú a zatiaľ im nič nebráni, aby ich ceny vyháňali vyššie a vyššie. Slučka sa pomaly, ale isto uťahuje.
Ako informoval hlavný ekonóm Trinity BankLukáš Kovanda, cena emisných povoleniek pre domácnosti na lipskej burze minulý týždeň vylepšila svoj rekord. Termínovaný kontrakt na povolenku pre rok 2027 uzavrel na hodnote necelých 87 eur, teda 93 % nad údajným stropom.
„Ide o doteraz najvyššiu cenu. Medzinárodných investorov do povoleniek zatiaľ teda nechávajú chladnými tvrdenia českej vlády, že Európska komisia cenu povoleniek zastropuje,“ uviedol Kovanda.
Masaryk sa mýlil
Prvý československý prezident Tomáš Garyk Masaryk v liste pred svojou smrťou okrem iného napísal, že ak sú ľudia hlúpi a nevzdelaní, nejde toho veľa urobiť.
Emisné povolenky pre domácnosti sú diabolským plánom politikov a bruselských úradníkov
Ekonóm však upozorňuje, že niečo sa len predsa dá urobiť. „Zaviesť emisné povolenky pre domácnosti alebo digitálne euro. Pretože, keby neboli medzi ľuďmi časť hlúpych a nevzdelaných, tieto zásahy, ktoré celospoločensky nič významného neprinesú, by politikom a loby nikdy neprešli,“ podotkol Kovanda.
Minister Taraba nesúhlasí s emisnými povolenkami pre domácnosti, v Bruseli chce ešte zabojovať o ich zrušenie
Emisné povolenky pre domácnosti majú podľa neho slúžiť ako postupne sa uťahujúca slučka. Postupné uťahovanie totiž podľa Kovandu znamená, že nakoniec budú k dekarbonizácii donútené všetky domácnosti, z ktorých každá má prirodzene iný finančný prah bolesti. „Niekto kúpi tepelné čerpadlo a elektromobil už pri cene povolenky 45 eur, niekto až pri cene 250 eur,“ dodal Kovanda.
Protiútok špekulantov
Je však podľa Kovandu nezmyslom, aby sa slučka neuťahovala. „To by bolo, ako keby ju niekomu len tak nasadili voľne na krk a nechali na pokoji. Potom by ale bolo jedno, či ju na krku má alebo nie. Preto sa slučka musí a bude uťahovať. Preto cena povoleniek postupne vzrastie,“ zdôraznil Kovanda, podľa ktorého je nezmysel veriť v trvalejšie zastropovanie cien emisných povoleniek. „Veď to by bolo, ako voľne hodená slučka okolo krku, ktorá by neslúžila svojmu účelu,“ doplnil.
Dôchodcovia aj domácnosti už onedlho naplnia vrecká dotačným podnikateľom a špekulantom, ekonóm hovorí o historickej bizarnosti
Vlády krajín EÚ sa už podľa neho chytili do bruselskej pasce. „Teraz im odkývame hodenie slučky okolo krku v slepej viere, že tá sa nebude uťahovať. Jednoznačným signálom, že slučka sa bude uťahovať, a že zastropovanie dodržané nebude, je samotný akt jej nasadzovania okolo krku. Teda samotný akt zavedenia povoleniek. Jediným spôsobom ako sa vyhnúť postupnému uťahovaniu slučky, je vôbec žiadne povolenky nezavádzať. O tom, ale Brusel nechce rokovať,“ konštatoval Kovanda.
Ekonóm upozorňuje, že špekulanti s emisnými povolenkami už vyrážajú do protiútoku. Sú totiž zdesení z tlaku niektorých krajín Európskej únie na oddialenie spustenia emisných povoleniek pre domácnosti.
„Oddialenie platnosti by odložilo otvorenie peňazovodov, ktoré majú viesť aj od domácností a firiem práve k týmto špekulantom. Preto ich zastrešujúci orgán, Medzinárodná asociácia pre obchodovanie s emisnými povolenkami, žiada zahájenie predaja nových povoleniek už počas nadchádzajúcich mesiacov, do polovice budúceho roka. Aj keď pôvodne mal byť systém spustený až v roku 2027. Ide o veľké peniaze, o zisky zo špekulácií,“ uzavrel Kovanda.