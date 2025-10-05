Ekonóm odhalil diabolstvo emisných povoleniek pre domácnosti. Ich cena už prekonala očakávania o 96 percent

Po voľbách v Českej republike sa možno chystá prvé česko-slovenské spojenectvo. Víťaz volieb a pravdepodobne staronový český premiér Andrej Babiš sa na svojej prvej tlačovej besede, kde už oslavoval svoje víťazstvo, nechal počuť, že medzi prvé kroky, ktoré urobí jeho vláda bude zrušenie emisných povoleniek pre domácnosti. „Na prvej vláde odmietneme emisné povolenky pre domácnosti. Pôjdeme veľmi rýchlo,“ povedal na tlačovke Babiš. Podobné plány má aj slovenská vláda, konkrétne ministerstvo životného prostredia.
Jeho pravdepodobný minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček pre ČT24 počas čakania na volebné výsledky povedal, že poslanie listu Európskej komisie, v ktorom vyjadrí nová česká vláda jasný nesúhlas s emisnými povolenkami, bude jedným z prvých krokov Babišovej vlády. Podporu chcú v tejto otázke hľadať napríklad aj na Slovensku, respektíve v spiacej Vyšehradskej štvorke (V4), ktorej činnosť chce budúca česká vláda oživiť.
Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, ktorý na nezmyselnosť emisných povoleniek pre domácnosti poukazuje už dlhodobo, však pre CNN Prima News po volebnej noci povedal, že zrušenie týchto emisných povoleniek, ktoré majú platiť od roku 2027, nebude už také jednoduché. Na trhoch s nimi totiž už „veselo“ obchodujú tí najväčší svetoví marketéri a za nimi stojí armáda advokátov, na ktorých bude príliš „krátky“ aj samotný Andrej Babiš.
Taraba: Antisociálne a nezmyselné opatrenie
Minimálne Slovensko z V4 podporuje zrušenie emisných povoleniek pre domácnosti. Nepáčia sa ani Maďarsku. Slovenské ministerstvo životného prostredia pre SITA potvrdilo, že ešte chce v Bruseli zabojovať proti emisným povolenkám pre domácnosti.
Uťahujúca sa slučka pre domácnosti je na rekordnej hodnote 87 eur, vlády krajín EÚ sa už chytili do bruselskej pasce
Minister životného prostredia Tomáš Taraba verejne deklaroval, že so systémom ETS 2, ktorý predražuje vykurovanie v domácnostiach a ľuďom cestu do práce, nesúhlasí. ETS 2 je podľa Tarabu antisociálne a nezmyselné opatrenie, ktoré v ničom zásadnom nezničí klimatickú krízu, len zníži životnú úroveň strednej triedy nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch EÚ.
Ako uviedol pre SITA tlačový odbor Ministerstva životného prostredia SR, s emisnými povolenkami pre domácnosti nesúhlasia aj ďalšie krajiny Európskej únie. „Nemalá časť štátov odmieta plnú implementáciu ETS 2 systému a snaží sa o jej zmenu,“ uviedlo ministerstvo.
V čom spočíva diabolstvo nových povoleniek?
