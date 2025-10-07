Fico je proti zaradeniu jadrového paliva do RePowerEU, varuje pred ohrozením energetickej bezpečnosti - VIDEO

Fico zdôraznil, že Slovensko je a chce byť plnohodnotným členským štátom Európskej únie, nikdy však nebude ticho.
Premiér Slovenskej republiky Robert Fico (Smer-SD). Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Jadrové palivo nesmie byť zaradené do takzvaného RePoweringu Európskej únie, ktorý hovorí o úplnom sa odstrihnutí od ruských energií od roku 2028. Inak bude podľa slovenského premiéra Roberta Fica ohrozená energetická bezpečnosť celej Európskej únie.

Na stole je jeden nešťastný dokument, ktorý sa volá RePowering. Je to totálny nezmysel. Aj pokiaľ ide o plyn, aj pokiaľ ide o ropu. Strieľame si do vlastného kolena. Najväčšou hrozbou však je, ak sa podarí zaradiť do tohto RePoweringu aj jadrové palivo. Ak sa jadrové palivo zaradí do RePoweringu, ohrozí to energetickú bezpečnosť celej Európskej únie,“ povedal Fico na XVIII. ročníku Jadrového a energetického fóra (ENEF).

Nezmyselný ideologický krok

Predseda vlády vyzval Európsku komisiu, aby sa venovala cenám energií a vytvorila podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Fico označil dokument RePowerEU za „nezmyselný ideologický krok“ ohrozujúci energetickú bezpečnosť členských štátov EÚ. Zdôraznil, že rozhodnutia EÚ musia byť racionálne a technicky realizovateľné, nie politicky motivované.

Prosím, zložte si tie protiruské okuliare. Ideológia nemôže riadiť energetickú politiku,“ vyhlásil Robert Fico a upozornil, že USA naďalej nakupujú obohatený urán z Ruskej federácie, zatiaľ čo EÚ prijíma rozhodnutia, ktoré poškodzujú vlastný priemysel.

Vyzval na návrat k „zdravému rozumu“

Fico je stále presvedčený, že jadrová energia bude hrať kľúčovú úlohu pre budúcnosť Slovenska aj Európy a vyzval na návrat k „zdravému rozumu“ v energetickej politike EÚ. „Bez jadra to jednoducho nepôjde. Ak chceme stabilné, dostupné a ekologické zdroje energie, musíme jadro nielen zachovať, ale aj ďalej rozvíjať,“ vyhlásil Fico.

Slovensko má dlhoročné skúsenosti s jadrovou energiou. Odborníci podľa slovenského premiéra na Slovensku vedia, ako elektrárne prevádzkovať a rozvíjať, zároveň vedia, ako odborne vyraďovať staršie bloky.

Predseda vlády vyzdvihol dokončenie 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne v Mochovciach, ocenil aj pokrok v programe vyraďovania jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach. Rovnako zdôraznil význam spolupráce slovenskej spoločnosti JAVYS s talianskou firmou newcleo, ktorá zahŕňa vývoj malých modulárnych reaktorov a projekt spracovania vyhoretého paliva na jeho opätovné použitie. „Ak sa nám tento projekt podarí, Slovensko sa stane lídrom v inováciách v jadrovej oblasti,“ povedal Robert Fico.

Dohoda s USA o výstavbe nového jadrového bloku

Premiér zároveň oznámil, že slovenská vláda podpísala medzištátnu dohodu s USA o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach, ktorý bude v štátnom vlastníctve a dosiahne výkon viac ako 1000 megawattov. „Tento projekt bude dôležitý nielen pre Slovensko, ale aj pre celú strednú Európu. Potrebujeme nové zdroje energie, ak chceme udržať konkurencieschopnosť a reagovať na rastúcu spotrebu,“ povedal.

Celý svet bude čeliť rastúcemu dopytu po elektrickej energie. Je to spojené s rozvojom elektromobility, dátových centier a batériových úložísk. Ako uviedol Fico, spotreba energie môže do roku 2040 vzrásť o 40 až 60 %, čo si vyžiada nové zdroje a modernizáciu infraštruktúry.

Nemôžeme dopustiť, aby sa z Európy stal len kultúrny skanzen. Potrebujeme vyrábať, žiť a pracovať. Nie prijímať ideologické rozhodnutia, ktoré poškodzujú naše hospodárstvo,“ skonštatoval Fico s tým, že Slovensko je a chce byť plnohodnotným členským štátom Európskej únie, nikdy však nebude ticho.

