Fico vďaka otočke Trumpa zrejme narazí. Kto zarobí, ak sa Slovensko odpojí od ruských energií?

Ekonóm upozornil, že ešte pred Trumpovou otočkou americký prezident vyzýval krajiny Európskej únie, aby uplatnili stopercentné sekundárne clo na Čínu a Indiu.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
3 min. čítania
Premiér Robert Fico (Smer SD).
Premiér Robert Fico (Smer-SD). Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR.
Americký prezident Donald Trump nenechal v auguste na Ukrajine nitku suchú pre jej bombardovanie ropovodu Družba, vďaka ktorému Rusi stále dovážajú ropu na Slovensko a do Maďarska.

Maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi dokonca vraj mal napísať, že jeho rozčúlenie nad krokmi Ukrajincov plne chápe a nechal pozdravovať slovenského premiéra Roberta Fica. Najnovšie však už americký prezident silno apeluje na členské štáty NATO, teda aj na Slovensko a Maďarsko, aby sa od ruskej ropy okamžite odstrihli a prestali tak podporovať vojnu na Ukrajine.

Otočka prezidenta Trumpa

Ako uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, vďaka Trumpovej otočke slovenský premiér Fico svojim ľpením na ruských energiách zrejme narazí do steny, a to zvlášť potom, ako o pár mesiacov môže skončiť po voľbách ako maďarský premiér Viktor Orbán.

V rámci otočky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom Ukrajiny sa dá predpokladať stupňovanie medzinárodného tlaku na Maďarsko a Slovensko, aby sa odstrihli od odberov ruských energetických surovín, ropy a zemného plynu.

— Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank

Kto zarobí, ak sa Slovensko odpojí od ruských energií?

