Fico vďaka otočke Trumpa zrejme narazí. Kto zarobí, ak sa Slovensko odpojí od ruských energií?

Americký prezident Donald Trump nenechal v auguste na Ukrajine nitku suchú pre jej bombardovanie ropovodu Družba, vďaka ktorému Rusi stále dovážajú ropu na Slovensko a do Maďarska.
Maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi dokonca vraj mal napísať, že jeho rozčúlenie nad krokmi Ukrajincov plne chápe a nechal pozdravovať slovenského premiéra Roberta Fica. Najnovšie však už americký prezident silno apeluje na členské štáty NATO, teda aj na Slovensko a Maďarsko, aby sa od ruskej ropy okamžite odstrihli a prestali tak podporovať vojnu na Ukrajine.
Otočka prezidenta Trumpa
Ako uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, vďaka Trumpovej otočke slovenský premiér Fico svojim ľpením na ruských energiách zrejme narazí do steny, a to zvlášť potom, ako o pár mesiacov môže skončiť po voľbách ako maďarský premiér Viktor Orbán.
Plyn nemajú slovenské domácnosti drahší ako bratia Česi, upokojuje regulačný úrad, ktorý hovorí o miešaní jabĺk a hrušiek
V rámci otočky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom Ukrajiny sa dá predpokladať stupňovanie medzinárodného tlaku na Maďarsko a Slovensko, aby sa odstrihli od odberov ruských energetických surovín, ropy a zemného plynu.
Kto zarobí, ak sa Slovensko odpojí od ruských energií?
