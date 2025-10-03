Politika, biznis a symbolika. Tri dôvody, prečo je Fico zaťažený na ruské energie

Zaťaženosť premiéra Roberta Fica na dodávkach ruských energií je zvláštna a nejde ju úplne zdôvodniť objektívnymi dôvodmi. Ako ďalej uviedol pre SITA hlavný ekonóm Trinity BankLukáš Kovanda, Ficova vláda sa môže snažiť o zaistenie ruských dodávok plynu cez Ukrajinu, aby naďalej mohlo Slovensko fungovať ako tranzitná krajina a inkasovať príslušné poplatky. „Inak je ale ťažko hľadať iné dôvody, prečo Slovensko toľko lipne na ruských energiách,“ dodal Kovanda.
Určitá symbolika
Motívom prečo je slovenský predseda zaťažený na ruských energiách je ale podľa neho zjavne aj politika či určitá symbolika. „Terajšia slovenská vláda, rovnako ako tá maďarská premiéra Viktora Orbána, nechce pôsobiť až príliš nepriateľsky voči Rusku. Takýto prístup ale môže byť krátkozraký. Pretože pokiaľ budú maďarské parlamentné voľby v apríli budúceho roku znamenať Orbánov koniec v premiérskej funkcii, Fico so svojím postojom zostane v rámci celej EÚ osamotený, takže jeho vyjednávací potenciál ešte ďalej klesne,“ podotkol Kovanda.