Politika, biznis a symbolika. Tri dôvody, prečo je Fico zaťažený na ruské energie

Podľa analytika je zaťaženosť premiéra na dodávkach ruských energií zvláštna.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
PREZIDENT: Prijal predsedu vlády SR Roberta Fica
Predseda vlády SR Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Slovensko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Zaťaženosť premiéra Roberta Fica na dodávkach ruských energií je zvláštna a nejde ju úplne zdôvodniť objektívnymi dôvodmi. Ako ďalej uviedol pre SITA hlavný ekonóm Trinity BankLukáš Kovanda, Ficova vláda sa môže snažiť o zaistenie ruských dodávok plynu cez Ukrajinu, aby naďalej mohlo Slovensko fungovať ako tranzitná krajina a inkasovať príslušné poplatky. „Inak je ale ťažko hľadať iné dôvody, prečo Slovensko toľko lipne na ruských energiách,“ dodal Kovanda.

Určitá symbolika

Motívom prečo je slovenský predseda zaťažený na ruských energiách je ale podľa neho zjavne aj politika či určitá symbolika. „Terajšia slovenská vláda, rovnako ako tá maďarská premiéra Viktora Orbána, nechce pôsobiť až príliš nepriateľsky voči Rusku. Takýto prístup ale môže byť krátkozraký. Pretože pokiaľ budú maďarské parlamentné voľby v apríli budúceho roku znamenať Orbánov koniec v premiérskej funkcii, Fico so svojím postojom zostane v rámci celej osamotený, takže jeho vyjednávací potenciál ešte ďalej klesne,“ podotkol Kovanda.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť
Prejsť na článok
Prihláste sa, ak už máte predplatné
Viac k osobe: Lukáš KovandaRobert FicoViktor Orbán
Firmy a inštitúcie: EU Európska úniaTrinity Bank
Okruhy tém: Dodávka energií Premiér Slovenskej republiky Ruský plyn

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk