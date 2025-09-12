Slovenské elektrárne naďalej znižujú závislosť na ruskom jadrovom palive, podpísali zmluvu s Kanaďanmi

Slovenské elektrárne naďalej znižujú svoju závislosť od ruského dodávateľa jadrového paliva. Slovenský dominantný výrobca elektriny podpísal dlhodobú zmluvu s kanadskou spoločnosťou Cameco na dodávku prírodného uránu a služby konverzie, ktorá sa používa pri výrobe jadrového paliva.
Dohoda s Kanaďanmi má zabezpečiť diverzifikovaný a spoľahlivý zdroj prírodného UF6 pre zabezpečenie významnej časti potrieb pre Slovenské elektrárne až do roku 2036. Vďaka tejto zmluve budú mať elektrárne v Mochovciach a Bohuniciach zabezpečený stabilný zdroj paliva už od roku 2028.
„Konverzia je jednou z najkritickejších častí jadrového palivového cyklu. Ide o proces, pri ktorom sa prírodný urán premieňa na formu vhodnú na obohacovanie a ďalšie spracovanie. Slovenským elektrárňam sa podarilo zabezpečiť dlhodobú a spoľahlivú dodávku významného podielu tejto kľúčovej suroviny až do roku 2036, čo je významný krok pre energetickú bezpečnosť Slovenska. Pre Slovenské elektrárne je táto dohoda strategická – umožňuje nám diverzifikovať dodávateľov, znižovať závislosť od jedného zdroja a zároveň garantovať plynulú prevádzku našich jadrových elektrární,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.
Čo je konverzia?
Konverzia je chemický proces, pri ktorom sa prírodný urán, zvyčajne vo forme oxidu uránu (tzv. „žltý koláč“), premieňa na hexafluorid uránu (UF₆). Látku, ktorá sa dá ľahko premeniť na plyn a je nevyhnutná pre ďalší krok v palivovom cykle, ktorým je obohacovanie. Tento proces prebieha v špecializovaných zariadeniach, kde sa oxid uránu chemicky upravuje pomocou fluóru.
Výsledný UF₆ sa následne hermeticky uzavrie do špeciálnych kontajnerov a prepraví do obohacovacích zariadení, kde sa zvyšuje podiel štiepneho izotopu U-235. Konverzia je preto kľúčovým článkom v reťazci výroby jadrového paliva. Bez nej by nebolo možné pripraviť urán na použitie v jadrových reaktoroch.
Cameco rozširuje pôsobenie o nový trh
„Sme hrdí, že môžeme zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní jadrového paliva pre Slovensko. Touto dlhodobou dohodou rozširujeme naše pôsobenie o nový trh a zároveň podporujeme Slovensko stabilnými a spoľahlivými dodávkami uránového paliva, ktoré prispejú k posilneniu energetickej bezpečnosti v regióne,“ dodal Tim Gitzel, generálny riaditeľ spoločnosti Cameco.
Slovenské elektrárne vyrábajú viac ako 87 % elektriny z jadra, čím patria medzi klimatických lídrov Európy. Po odstavení poslednej uhoľnej elektrárne v roku 2024 je celá výroba spoločnosti bez priamej produkcie oxidu uhličitého.
Zmluva prispieva aj k napĺňaniu cieľov klimatickej neutrality
Zmluva s Cameco tak priamo prispieva nielen k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska, ale zároveň aj k napĺňaniu cieľov klimatickej neutrality a udržaniu spoľahlivej a stabilnej dodávky elektriny pre domácnosti a priemysel na Slovensku.
S viac ako 60-percentným podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku sú Slovenské elektrárne, a.s., najväčším výrobcom elektriny v krajine. Prevádzkujú 5 jadrových blokov, 31 vodných a 2 fotovoltické elektrárne.
Slovenské elektrárne, a.s., majú dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom so 66 % je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH). Druhým akcionárom je Slovenská republika, ktorá má v elektrárňach podiel 34 %.
Cameco je jedným z najväčších svetových dodávateľov uránového paliva potrebného na zabezpečenie energetickej budúcnosti. Vlastní najväčšie ložiská uránu s vysokou koncentráciou a s nízkymi nákladmi. Investuje do celého jadrového palivového cyklu, vlastní podiely v spoločnostiach Westinghouse Electric Company a Global Laser Enrichment. Akcie spoločnosti sa obchodujú na burzách v Toronte a New Yorku. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Saskatoone, Saskatchewan, Kanada.