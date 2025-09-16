Spoločnosť JAVYS a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu predĺžili spoluprácu

Spolupráca prináša pre Slovensko množstvo benefitov.
PREMIÉR: Odborná konferencia JAVYS
Preliadka priestorov JAVYS v Jaslovských Bohuniciach za účasti premiéra SR v rámci odbornej konferencie spoločností JAVYS, newcleo a VUJE v oblasti vývoja a nasadenia pokročilého modulárneho reaktora IV. generácie. Jaslovské Bohunice, 23. jún 2025. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS) a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) predĺžili pôsobenie spoločného Centra spolupráce aj na roky 2025 – 2029. Rozhodnutie podľa JAVYS nadväzuje na úspešné pôsobenie v rokoch 2021 – 2025, počas ktorého JAVYS aktívne prispievala k rozvoju odborných kapacít v oblasti vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom.

Zvýšenie dôveryhodnosti

Predĺženie pôsobenia Centra spolupráce JAVYS a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu je dôkazom, že naša spoločnosť si vybudovala pevné postavenie v medzinárodnej komunite. Potvrdzuje to nielen odbornosť našich zamestnancov, ale aj vysokú úroveň technológií a procesov, ktoré v oblasti vyraďovania a nakladania s jadrovým ‚dedičstvom‘ Slovenska uplatňujeme,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti JAVYS Peter Gerhart.

Táto spolupráca zároveň prináša významné benefity pre našu krajinu od posilnenia odborných kapacít až po zvyšovanie dôveryhodnosti Slovenska na globálnej úrovni,“ dodal Miroslav Obert, generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS.

Podpis dohody

Oficiálny akt podpisu dohody sa uskutočnil 16. septembra v sídle Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni počas 69. zasadnutia Generálnej konferencie MAAE. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili vrcholní predstavitelia JAVYS, MAAE, Úradu jadrového dozoru SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ďalší hostia z domácej i medzinárodnej jadrovej komunity.

Ako informovala spoločnosť JAVYS, v rokoch 2025 – 2029 sa Centrum spolupráce zameria na organizovanie odborných seminárov a workshopov, poskytovanie stáží pre zahraničných expertov, prípravu odborných príspevkov do medzinárodných databáz a realizáciu tematických prezentácií. Cieľom je posilňovať výmenu know-how, podporovať vzdelávanie odborníkov a ďalej zvyšovať medzinárodnú kredibilitu Slovenska v oblasti jadrovej energetiky a vyraďovania.

