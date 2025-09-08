Prídu znova Rusi na Slovensko? Premiér Fico im pootvoril cestu do Bohuníc

Dohoda so Spojenými štátmi Americkými v oblasti spolupráce v jadrovej energetike je už na stole. Jej podpisu už nič nebráni, aktuálne sa pred podpisom dohody podľa premiéra Roberta Fica doťahujú oficiality. Zdá sa teda, že americká spoločnosť Westinghouse by mala byť hlavným partnerom Slovenska pri výstavbe novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Do hry však môže na poslednú chvíľu vstúpiť aj Rusko. Slovenský premiér totiž na stretnutí v Číne ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi naznačil, že by nebol proti, keby sa do rozbehnutého jadrového projektu na Slovensku zapojili aj ruské firmy. Dovtedy však o ruských spoločnostiach, ako o možných slovenských partneroch pri výstavbe novej jadrovky, premiér Fico nehovoril.
Dohoda s USA je pripravená
„Je pripravená medzištátna dohoda pokiaľ ide o spoluprácu medzi USA a slovenskou vládou v oblasti jadrovej energetiky. Dohoda je už na stole. Ministerka hospodárstva Denisa Saková ma informovala, že už nám dohodu po odobrení vrátili aj Spojené štáty. Čiže už len čakáme, kde a v akom formáte sa bude táto dohoda podpisovať oficiálne. Návrh je, aby sa tá dohoda podpisovala na najvyššej úrovni. Takže, akonáhle bude nejaký dátum, bude verejnosť informovaná,“ povedal Fico v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Hlavným partnerom Slovenska pri výstavbe novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach by teda mala byť americká spoločnosť Westinghouse. Slovenský premiér by však nebol slovenským premiérom, keby na poslednú chvíľu celú vec nezdramatizoval. Do hry o výstavbu novej jadrovky v Bohuniciach totiž môžu vstúpiť ešte aj ruské spoločnosti.
Ponuka pre Putina
Predseda slovenskej vlády hovoril o dohode s Američanmi štyri dni potom, ako sa stretol v Číne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Premiér Fico ruskému prezidentovi pred zrakmi médií a verejnosti však povedal, že Slovensko má záujem s Ruskom rozvíjať vzťahy v nových projektoch. Fico by si podľa vlastných slov napríklad vedel predstaviť spoluprácu s Ruskom pri výstavbe novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
„Privítal by som rusko-americkú spoluprácu na tomto projekte,“ povedal Fico Putinovi s tým, že sa bude pýtať americkej spoločnosti, či by nebola možnosť akejsi spolupráce na výstavbe novej bohunickej jadrovej elektrárne s ruskými spoločnosťami.
Nechajme sa teda prekvapiť, či aj nová plánovaná jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach bude mať ruský podpis, podobne ako v súčasnosti už fungujúce dva jadrové bloky v Bohuniciach a štyri v Mochovciach.
Američania pripravení
Americká spoločnosť Westinghouse začiatkom augusta agentúre SITA potvrdila, že je pripravená začať stavať novú jadrovú elektráreň na Slovensku okamžite, čakalo sa a stále sa čaká už len na podpis spomínanej medzivládnej dohody.
Súčasná vláda naplno oživila projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a nadviazala tak na plány ešte prvej Ficovej vlády z konca desaťročia tohto milénia. Vláda schválila návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice začiatkom tohto roka. Ministerke hospodárstva Denise Sakovej uložil vládny kabinet viacero úloh. S ich plnením je premiér Fico spokojný. Štvrtá vláda Roberta Fica chce rozhodnúť o všetkom podstatnom, o čom sa v prípravnom konaní rozhoduje, ešte počas svojho vládnutia.
Premiér Fico upozorňuje, že jediným vlastníkom nového 1 250 megawattového jadrového zdroja za zhruba 13 až 15 miliárd eur bude Slovenská republika. Nová jadrovka by podľa plánov jeho vlády mohla uzrieť svetlo sveta niekedy okolo roku 2040.