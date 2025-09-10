Výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach napreduje, spolupráca s Američanmi je o krok bližšie

Schválená medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky je rámcovou dohodou a zahŕňa najmä spoluprácu v súvislosti s programom civilných jadrových elektrární na Slovensku.
Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
Projekt výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach napreduje. Vláda SR najnovšie schválila na svojom rokovaní medzivládnu dohodu o spolupráci medzi vládami Slovenskej republiky a Spojenými štátmi americkými (IGA).

Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, schválená medzivládna dohoda vytvára právny a inštitucionálny rámec spolupráce medzi oboma vládami v oblasti civilnej jadrovej energetiky a zodpovedného využívania jadrovej energie a má zásadný význam pre budovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Priestor pre spoluprácu

„Pre Slovensko predstavuje prístup k novým technologickým riešeniam s najvyšším bezpečnostným a environmentálnym štandardom a spoluprácu na ďalších rozvojových projektoch. Dohoda prispeje k posilneniu energetickej bezpečnosti krajiny a k diverzifikácii a stabilite dodávok energií v súlade s politikami Európskej únie a pravidlami Zmluvy o Euratome,“ uviedol rezort hospodárstva.

Schválená medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky je rámcovou dohodou a zahŕňa najmä spoluprácu v súvislosti s programom civilných jadrových elektrární na Slovensku. Obom krajinám vytvára priestor pre spoluprácu v oblasti nových moderných technológií, výskumu, výmeny skúseností, prípravy odborníkov či zapojenia slovenského priemyslu.

Dohoda je prvým krokom

Umožňuje výmenné programy medzi univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami a podporu výskumno-vývojovej spolupráce. Ministerstvo hospodárstva SR zdôrazňuje, že Slovenská republika si pritom naďalej zachováva plnú suverenitu vo výbere partnerov, technológie, spôsobu financovania aj konečného projektového riešenia.

„Dohoda je prvým krokom týmto smerom, pričom Slovensko je otvorené spolupráci s každým technologicky vyspelým a dôveryhodným partnerom, ktorý môže prispieť k rozvoju jadrovej energetiky v súlade s potrebami a európskou legislatívou. Do budúcna vláda SR nevylučuje uzatvorenie rámcových medzivládnych dohôd i s inými krajinami,“ konštatovalo ministerstvo.

Ministerstvo zmluvu nechce zverejniť

Čas a miesto podpisu schválenej dohody sú aktuálne predmetom diskusií s americkou administratívou. Ministerstvo nateraz zmluvu nechce zverejniť.

Z dôvodu citlivého charakteru medzivládnej dohody, s cieľom zachovania bezpečnosti, ochrany záujmov Slovenskej republiky a garantovania plynulého procesného postupu vedúceho k jej riadnemu uzatvoreniu, bude v zmysle ustanovenia zákona o ochrane utajovaných skutočností zverejnená po nadobudnutí jej platnosti a účinnosti, o čom bude rezort hospodárstva riadne a včas informovať,“ uzavrelo ministerstvo.

