EÚ končí s ruským plynom a ropou. Od roku 2026 už nebudú žiadne dodávky

Výnimky budú povolené pre existujúce krátkodobé zmluvy do 17. júna 2026 a dlhodobé zmluvy do 1. januára 2027, ak boli uzavreté pred 17. júnom 2025 a neboli pozmenené.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Pipeline with Russian Federation flag against the sunset. Import of gas from Russian federation
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Aktuality

Výbory Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku a pre medzinárodný obchod vo štvrtok schválili návrh legislatívy, ktorá zakazuje dovoz ruského zemného plynu – potrubného aj skvapalneného (LNG) – od 1. januára 2026.

Ako referuje oficiálny web europarlamentu, výnimky budú povolené pre existujúce krátkodobé zmluvy do 17. júna 2026 a dlhodobé zmluvy do 1. januára 2027, ak boli uzavreté pred 17. júnom 2025 a neboli pozmenené.

Prísne opatrenia proti obchádzaniu sankcií a posilnenie kontroly

Podľa navrhovaných pravidiel budú môcť energetickí operátori uplatniť „vyššiu moc“ na ukončenie zmlúv o dovoze ruského plynu, keďže zákaz dovozu bude považovaný za suverénne opatrenie mimo ich kontroly.

Poslanci navrhujú zakázať dočasné skladovanie plynu ruskej produkcie v zariadeniach EÚ od 1. januára 2026. Na zabránenie obchádzaniu sankcií budú operátori povinní predložiť colným orgánom prísnejšie a detailnejšie dôkazy o pôvode plynu pred jeho dovozom alebo skladovaním, pričom bude potrebné predchádzajúce povolenie v závislosti od pôvodu.

Od toho istého dátumu chcú poslanci Európskeho parlamentu zakázať všetok dovoz ruskej ropy vrátane ropných produktov pochádzajúcich z ruskej ropy, pričom pre takýto dovoz vyžadujú predchádzajúce colné povolenie a overenie krajiny pôvodu.

Okrem toho sa text výslovne zameriava na riziká obchádzania – ako je preznačený dovoz, tieňové flotily a tranzit cez tretie krajiny – tým, že zavádza povinnosť certifikácie pôvodu ropovodov, štvrťročné audity a zoznam vysokorizikových terminálov LNG, ktoré má spravovať Komisia.

Dočasne môžu pozastaviť zákaz

Poslanci EP nakoniec vypustili doložku o preskúmaní, ktorá by Komisii umožnila povoliť dočasné pozastavenie zákazu dovozu v situáciách ohrozujúcich energetickú bezpečnosť EÚ. Zároveň posilnili jej presadzovanie zavedením sankcií za porušenie nariadenia.

Legislatíva bola schválená pomerom hlasov 83 ku 9 s jedným zdržaním sa a poslanci zároveň schválili začatie rokovaní s dánskym predsedníctvom Rady EÚ. O rozhodnutí bude informované plénum Európskeho parlamentu na najbližšej schôdzi od 20. do 24. októbra.

Tento legislatívny krok reaguje na systematické zneužívanie energetických dodávok Ruskom ako zbrane, ktoré sa stupňuje od invázie na Ukrajinu v roku 2022, vrátane manipulácie trhu a obmedzovania dodávok, čo spôsobilo výrazný nárast cien energií.

Firmy a inštitúcie: EP Európsky parlamentEU Európska únia
Okruhy tém: ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt Ruský plyn vojna na Ukrajine zákaz dodávok
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk