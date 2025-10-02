Vykašle sa Orbán na Rusko a pomôže to Slovensku? Maďari začnú odoberať plyn z Francúzska

Maďarsko vo štvrtok oznámilo podpis 10-ročnej zmluvy o dodávkach plynu s francúzskou spoločnosťou Engie, hoci krajina naďalej zostáva značne závislá od ruského plynu.
Budapešť zostáva blízkym partnerom Kremľa v rámci EÚ napriek ruskej invázii na Ukrajinu a odoláva výzvam na zníženie závislosti od Ruska v oblasti energetiky.
Ročné dodávky
Zmluva medzi Engie a maďarskou štátnou energetickou spoločnosťou MVM počíta s ročnými dodávkami 400 miliónov metrov kubických skvapalneného zemného plynu (LNG) v období od roku 2028 do 2038, čo predstavuje celkovo štyri miliardy metrov kubických, uviedol minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Ročná spotreba plynu v Maďarsku dosiahla v roku 2023 približne 8,5 miliardy metrov kubických, pričom v období od októbra 2023 do septembra 2024 krajina doviezla približne 7,8 miliardy metrov kubických plynu.
Dôležitý krok pre energetickú bezpečnosť
„Táto dlhodobá zmluva predstavuje dôležitý krok pre energetickú bezpečnosť Maďarska,“ zdôraznil Szijjártó a poukázal na význam diverzifikácie dodávateľov. Podľa vedenia Engie pomôže dohoda Maďarsku a regiónu strednej a východnej Európy diverzifikovať zdroje dodávok plynu.
Maďarsko má zároveň 15-ročnú zmluvu s ruským Gazpromom na dodávky 4,5 miliardy metrov kubických ročne do roku 2036, ktorú v ostatných rokoch doplnili ďalšie dohody. Väčšina maďarských dodávok plynu prichádza z Ruska cez Čierne more plynovodom TurkStream a jeho rozšírením, sieťou Balkan Stream cez Bulharsko a Srbsko.