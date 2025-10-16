Putin má problém, ruské príjmy z ropy a plynu sú najnižšie od začiatku vojny na Ukrajine

Ruské príjmy z vývozu uhľovodíkov boli v septembri 2025 o polovicu nižšie ako v septembri 2022 a daňové príjmy do ruského rozpočtu z ropy a plynu medziročne klesli o 26 %. Referuje o tom Centrum pre výskum energetiky a čistého ovzdušia (CREA).
V septembri tohto roka klesli mesačné príjmy Ruska z exportu fosílnych palív o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Celkovo Rusko vyviezlo uhľovodíky v hodnote 546 miliónov eur denne, čo je najnižšia hodnota od rozsiahlej invázie na Ukrajinu. Napriek tomu, že celkový export počas tohto obdobia podľa CREA klesol iba o 5 %, príjmy z exportu v septembri 2025 boli o polovicu nižšie ako v septembri 2022.
Ruské rozpočtové príjmy z ropy a plynu v septembri medziročne klesli o 26 %. V septembri ukrajinské útoky dronmi na ruské ropné rafinérie a prístavy znížili ruský export ropy, ktorý prudko klesol o 13 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Najmä Turecko, hlavný odberateľ ruských ropných produktov, doviezlo v septembri z Ruska o 27 % menej paliva v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Pokles bol spôsobený najmä 53-percentným poklesom dovozu plynového oleja z Ruska v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Turecko bolo zároveň v septembri tretím najväčším dovozcom ruských fosílnych palív.
