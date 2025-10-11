Ukrajinské útoky dronmi a raketami spôsobujú v Rusku až 20-percentný nedostatok paliva, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že nedávne útoky dronmi a raketami hlboko na území Ruska prinášajú „pozitívne“ výsledky a začínajú meniť ruskú vojnovú ekonomiku. „Vidíme pozitívne vývojové trendy,“ povedal ukrajinský líder podľa webu united24media.com a dodal, že ukrajinské drony už zasiahli nepriateľské sklady munície v desiatkach prípadov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zelenskyj upozornil na výrazný nedostatok benzínu v Rusku, ktorý podľa ukrajinských spravodajských odhadov dosahuje až 20 % z potrieb krajiny. „Podľa našich údajov je nedostatok benzínu u nepriateľa až do výšky približne 20 % potrieb. Odhady sa pohybujú od 13 do 20 %, ale je potvrdené, že nedostatok je už významný,“ povedal Zelenskyj novinárom.
Putin môže o rokovaniach s Ukrajinou uvažovať iba pod silným tlakom. Ten zatiaľ chýba, tvrdí expert
Ukrajinský prezident tiež informoval o použití ukrajinských rakiet Neptun a Flamingo v bojoch, pričom výsledky týchto operácií sú podľa neho sľubné. „V uplynulom týždni sme použili náš pár Neptun – Flamingo. Nehovoríme o hromadnom použití, len že boli použité a sú prvé známky úspechu,“ povedal.
Na otázku o príčinách palivovej krízy v Rusku Zelenskyj poznamenal, že ukrajinská spravodajská služba sleduje zmeny v ruskom dovoze a obchodnej politike. „Kľúčové je, že dovážajú benzín – to je signál. Mám informácie od našich spravodajských služieb, ktoré však treba starostlivo overiť,“ dodal Zelenskyj.
Podľa Zelenského Rusko zvýšilo dovoz paliva z Bieloruska a Číny, pričom dovoz z Bieloruska sa zvýšil šesťnásobne a boli zrušené dovozné clá. Rusko zároveň zakázalo vývoz benzínu a obmedzilo vývoz nafty.