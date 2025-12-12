Energopomoc vytvára závažný problém aj mestám, poukazujú na neporiadok v evidencii trvalých pobytov

Únia miest Slovenska (ÚMS) v súvislosti s prebiehajúcou energopomocou upozornila na závažný problém v evidencii trvalých pobytov obyvateľov Slovenska. V mnohých mestách totiž žije značný počet ľudí, ktorí majú trvalý pobyt zaregistrovaný inde, no skutočne využívajú služby iného mesta, či už ide o infraštruktúru, školstvo alebo sociálne služby.
Podľa vyjadrenia Dalibora Surkoša, primátora mesta Veľký Krtíš a člena ÚMS, výsledkom tejto situácie je strata príjmov z podielových daní pre mestá. Financovanie samospráv totiž závisí od miesta trvalého pobytu, nie od reálneho miesta života, čo spôsobuje deformácie v rozpočtoch a oslabuje schopnosť miest zabezpečiť kvalitné verejné služby.
ÚMS preto vyzýva štát, aby vykonal systémové opatrenia a nastavil spravodlivejšie financovanie samospráv tak, aby finančné prostriedky prúdili tam, kde ľudia skutočne žijú. Únia je pripravená spolupracovať na hľadaní a zavádzaní konkrétnych riešení s cieľom zefektívniť financovanie a správu miestnej samosprávy.
Nariadenie o adresnej energopomoci vláda schválila na svojom zasadnutí 3. decembra. Ministerstvo hospodárstva v pondelok 8. decembra spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde sa dá jednoducho zistiť, či občanom s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty. Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1 930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.