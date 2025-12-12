Jakab kritizuje vládnu energopomoc, ministerka Saková vytvorila obludnosť a komplikácie pre domácnosti – VIDEO

Vládna „adresná energopomoc“ spôsobila chaos a neistotu medzi obyvateľstvom, upozornil poslanec Július Jakab z Hnutia SLOVENSKO. Ľudia nerozumejú kritériám nároku na pomoc a nevedia, čo môžu očakávať, pričom rozpory vládnych predstaviteľov situáciu ešte zhoršujú. Diskusia sa vedie aj o tom, či má energopomoc patriť poslancom Národnej rady SR.
Jakab poukázal na problém domácností, ktoré nemajú pripojené veľké centrálne zdroje tepla, ale používajú lokálne kotolne, a nevedia, ako postupovať v žiadosti o pomoc. Infolinka ministerstva hospodárstva im neposkytuje jasné odpovede a odkazuje ich na klientske centrá, ktoré budú otvorené až od 28. decembra 2025.
Rady pracovníčky infolinky
Podľa poslanca pracovníčka infolinky dokonca radila, aby do klientskych centier prišli všetci dospelí členovia domácnosti osobne, čo v prípade bytových domov znamená niekoľko osôb na jednom mieste.
Ako povedal Jakab, „vláda chce zvolať všetkých dospelých členov domácnosti do klientských centier, inak budú potrebovať notársky overené splnomocnenia. Toto je obludnosť a chaos, ktorý vytvorila ministerka Saková„. Očakáva preplnenie týchto centier.
Hromadné zájazdy do klientskych centier
Poslanec ďalej kritizuje, že ľuďom sa radí organizovať hromadné zájazdy do klientskych centier, čo je komplikované najmä pre tých, ktorí počas sviatkov nie sú doma alebo sú v zahraničí. Zároveň upozornil, že legislatívne kroky v Národnej rade SR sú podľa neho prospešné pre „mafiánov“, dochádza k porušovaniu demokratických procesov a občanom sa reálne nepomáha.
Adresná energopomoc vznikla ako vládny nástroj na pomoc domácnostiam zvládnuť rastúce náklady na energiu, avšak podľa kritikov prináša viac problémov než úžitku a vyvoláva značnú neistotu a administratívne ťažkosti.