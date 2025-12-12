Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k zlyhaniu ministerky Sakovej pri adresnej energopomoci

Poslanci Národnej rady SR v piatok otvorili mimoriadnu schôdzu s jediným bodom, a to prijatím uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zlyhaniu ministerky hospodárstva Slovenskej republiky pri adresnej energopomoci. Prezentovalo sa 140 poslancov. Následne však poslanci vládnej koalície 77 hlasmi neschválili program schôdze, ktorú vzápätí predseda parlament Richard Raši ukončil.
Opozícia žiada mimoriadnu schôdzu k energopomoci, Saková nereaguje na akútne problémy - VIDEO
Nariadenie o adresnej energopomoci vláda schválila na svojom zasadnutí 3. decembra. Ministerstvo hospodárstva v pondelok 8. decembra spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde sa dá jednoducho zistiť, či občanom s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty.
Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1 930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.