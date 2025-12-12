Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k zlyhaniu ministerky Sakovej pri adresnej energopomoci

Nariadenie o adresnej energopomoci vláda schválila na svojom zasadnutí 3. decembra.
NR SR: Rokovanie 35. schôdze
Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Foto: archívne, SITA/Kancelária NR SR
Poslanci Národnej rady SR v piatok otvorili mimoriadnu schôdzu s jediným bodom, a to prijatím uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zlyhaniu ministerky hospodárstva Slovenskej republiky pri adresnej energopomoci. Prezentovalo sa 140 poslancov. Následne však poslanci vládnej koalície 77 hlasmi neschválili program schôdze, ktorú vzápätí predseda parlament Richard Raši ukončil.

Nariadenie o adresnej energopomoci vláda schválila na svojom zasadnutí 3. decembra. Ministerstvo hospodárstva v pondelok 8. decembra spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde sa dá jednoducho zistiť, či občanom s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty.

Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1 930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.

