Dotácie na malé zelené zdroje sa extrémne míňajú, domácnosti by nemali váhať

Dotácie pre domácnosti na malé zelené zdroje sa míňajú extrémne rýchlo. Upozornila na to SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Záujem slovenských domácností o vlastnú fotovoltiku, tepelné čerpadlo, kotol na biomasu či veternú elektráreň je vyšší, ako sa očakávalo.

„Aj podľa konzervatívneho odhadu tempa čerpania, vychádzajúceho z doterajšieho záujmu domácností, sa podľa našich projekcií minú najneskôr v júni,“ uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba.

SAPI žiada ministerstvo o presun a navýšenie zdrojov

Ministerstvo hospodárstva SR by preto podľa SAPI malo zintenzívniť práce na presune iných zdrojov EÚ na tento program a alokovať naň aspoň 500 mil. eur. „Nízke ceny energií tu posledné roky boli len vďaka plošným dotáciám. Už minulú jeseň sa zvažovalo upustenie od plošných dotácií, no nakoniec k nemu však dôjde až od budúceho roka. Štát mal preto predvídať a počítať s vysokým záujmom domácností o príspevok na vlastné zdroje energie,“ upozornil Karaba.

Ešte v januári odhady SAPI hovorili o dočerpaní prostriedkov zo Zelenej domácnostiam do konca roka. Pritom suma 107,7 mil. eur bola vyčlenená na podporu inštalácie zelených zdrojov v slovenských domácnostiach až do konca roka 2029. V tom čase bolo zazmluvnených alebo vyčerpaných 65 %, teda približne 62,5 mil. eur. V polovici apríla je to však už 84 mil. eur, a tempo sa teda výrazne zvýšilo.

Program Zelená domácnostiam môže byť bez peňazí už v máji

„Ak by sa aj nezvyšoval záujem domácností, ale len zostal rovnaký, do konca júna sa peniaze minú. V prípade, ak by záujem domácností rástol o 10 %, čo naznačujú aj dopyty prichádzajúce na inštalačné firmy, nezostane v programe ani euro už koncom mája,“ dodal Karaba.

Podľa SAPI by Ministerstvo hospodárstva SR malo informovať, či a v akom termíne je realistické navýšenie prostriedkov v programe Zelená domácnostiam. Zároveň by malo zvážiť navýšenie prostriedkov na podporu vlastných zdrojov v domácnostiach aspoň na 500 mil. eur do roku 2029.

Budúci rok môže byť záujem o dotácie ešte vyšší

„Domácnosti vyčerpajú aktuálne vyčlenených viac ako 100 mil. eur za necelý rok. Mnohí ľudia si dnes ešte neuvedomujú, koľko stojí plyn na kúrenie bez plošných dotácií. Túto tvrdú realitu si uvedomia budúci rok, keď dostanú predpisy zálohových platieb za nedotovaný plyn. Štát preto musí počítať s tým, že záujem o príspevok na vlastné zdroje bude ešte väčší ako dnes,“ konštatoval Karaba. Podľa neho by preto mal štát vyčleniť dostatok peňazí na to, aby nenastala prestávka v možnostiach priebežne žiadať o príspevok.

Z programu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať poukážku na pokrytie až 4 370 eur z nákladov na vlastný zelený zdroj energie, či už je to fotovoltika, tepelné čerpadlo, či kotol na biomasu. V závislosti od zvolenej technológie a riešenia, dokáže tento príspevok pokryť až 50 % nákladov domácnosti na takýto zdroj.