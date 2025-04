Nová jadrová elektráreň bude stáť 13 až 15 miliárd eur, už čoskoro by sme sa podľa Fica mali dozvedieť dodávateľa stavby

Slovensko by sa už čoskoro mohlo dozvedieť meno hlavného dodávateľa výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Ako povedal na stretnutí so zamestnávateľmi premiér Robert Fico, projekt za 13 až 15 miliárd eur ide extréme dopredu.

„Končí obdobie, kedy hospodársky rast Slovenska bol ťahaný domácou spotrebou. V roku 2025, 2026 a 2027 očakávame, že hospodársky rast bude ťahaný predovšetkým investíciami. Nebudem teraz predkladať zoznam, na čom teraz pracujeme, ale s veľkou radosťou vám musím povedať, že sa blížime k rozhodnutiu o dodávateľov nového jadrového zdroja. Bavíme sa o investícií 13 až 15 miliárd eur. A viete, že máme obrovskú výhodu v tom, že máme za sebou všetky povoľovacie konania a výstavba tohto nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc môže mať extrémne vysokú rýchlosť,“ povedal Fico.

Hlavný dodávateľ by mohol prísť z Kórey, Francúzska alebo USA

Predseda vlády Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková už prezradili, že hlavný dodávateľ, ktorý by mal novú jadrovku dodať na kľúč, by mohol pochádzať z Južnej Kórey, Francúzska či z USA. K možnej spolupráci s Ruskom pri takýchto veľkých projektoch sa v súčasnosti radšej nikto nevyjadruje.

Zaujímavé je, že naši vládni predstavitelia nespomenuli pri spomínanom jadrovom projekte ani našich „bratov“ Čechov. Pritom ich energetickú skupinu ČEZ si Ficova prvá vláda niekedy pred zhruba 16 rokmi vybrala ako spoluinvestora do novovznikajúcej Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS). Tá má doteraz na starosti prípravu projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Vďaka spoločnému štátu máme k dispozícii československých jadrových odborníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe jadrových elektrární v Československu. Aj napriek tomu, sa o spolupráci s Čechmi na novom jadrovom projekte aktuálne nahlas nehovorí. Možno je jadrová spolupráca medzi dvoma „bratskými“ štátmi tak nejako automatická.

Štátny podnik JAVYS pripravuje zmeny v spoločnosti JESS

Prekvapujúce sú aj ostatné kroky štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá spolu s ČEZ ovládajú firmu JESS. Štátny podnik JAVYS aktuálne podpísal zmluvu so spoločnosťou Wood & Company. Na základe zmluvy, má Wood & Company vypracovať pre JAVYS Analýzu možných alternatív vysporiadania vlastníckeho podielu spoločnosti ČEZ Invest Slovensko, a.s. v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

„Predmetom zadania je vypracovať analýzu možných alternatív vysporiadania vlastníckeho podielu spoločnosti ČEZ Invest Slovensko v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, tak aby spoločnosť JESS bola pod 100 % Slovenskej republiky. Cieľom analýzy bude vyhodnotenie alternatív ďalšieho postupu s cieľom dosiahnuť výstavbu nového jadrového zdroja spoločnosťou 100 % ovládanou štátom,“ uvádza sa v podpísanej zmluve.

Je pravdou, že v ostatnom období sa stretnutie s predstaviteľmi ČEZ na vládnej úrovni uskutočnilo. Ministerka hospodárstva Denisa Saková na sociálnej sieti v januári zverejnila, že nový jadrový zdroj chce naša vláda v rukách štátu.

„Intenzívne pracujeme na príprave výstavby novej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Dnes som o tejto téme rokovala s podpredsedom predstavenstva spoločnosti ČEZ, Pavlom Cyranim. Musíme vyriešiť viacero technických krokov v našej spolupráci v spoločnosti JESS a témou je aj širšia spolupráca v oblasti jadrovej energetiky Česka a Slovenska,“ prezradila koncom januára ministerka Saková.

Vláda oživila projekt výstavby novej jadrovej elektrárne

Súčasná vláda naplno oživila projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a nadviazala tak na plány ešte prvej Ficovej vlády z konca desaťročia tohto milénia. Najnovšie slovenská vláda schválila návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.

Ministerke hospodárstva Denise Sakovej uložil vládny kabinet spracovať do konca februára tohto roka analýzu možnosti zapojenia sa slovenského priemyslu a inštitúcií do prípravy a realizácie spomínaného jadrového projektu. Túto analýzu by mala pre JAVYS vypracovať taktiež firma Wood & Company. Pre úplnosť, za obe analýzy by mala zinkasovať niečo vyše 140 tisíc eur.

Plány výstavby novej elektrárne majú pevný harmonogram

Do konca apríla 2025 má podpredsedníčka vlády tiež navrhnúť spôsob a harmonogram procesu pre výber dodávateľa technológie a vypracovať postup a harmonogram zabezpečenia financovania pre bohunický jadrový projekt. Štvrtá vláda Roberta Fica tak chce rozhodnúť o všetkom podstatnom, o čom sa v prípravnom konaní rozhoduje, ešte počas svojho vládnutia.

Vláda aktuálne počíta s výstavbou 1 200-megawattového jadrového zdroja, nebráni sa však ani jadrovke s výkonom až 1 700 megawattov. Podotknúť taktiež treba, že výstavba by mala byť ukončená niekedy okolo roku 2040, čiže v tom čase budú ceny na úplne inej úrovni.

V súčasnosti sa má pokračovať v implementácii projektu nového jadrového zdroja do územných plánov dotknutých obcí, vo výkupe pozemkov, v prieskume lokalitných aspektov, vo vypracovaní dokumentácie pre územné konanie. Začiatok územného konania je naplánovaný na jún 2026.

Prvé palivo by sa mohlo zaviezť v roku 2038

Ešte predtým v apríli 2025 by sa mal podľa plánov vlády začať proces notifikácie s Európskou komisiou a mal by sa vyhlásiť tender na dodávateľa, v júni 2025. V marci roku 2026 by mali byť už vypracované ponuky dodávateľmi a v júni 2026 by sme mali získať notifikáciu od Európskej komisie. S právoplatným územným rozhodnutím počíta vláda na konci roka 2026. Koncom toho istého roka chce vláda vyhodnotiť ponuky dodávateľov a vyhlásiť víťaza tendra.

So samotnou výstavbou novej bohunickej jadrovky by sa malo začať po získaní všetkých povolení, vrátane toho stavebného. Teda niekedy v polovici roka 2032. Prvé zavezenie jadrového paliva do už postavaného jadrového bloku je aktuálne naplánované na začiatok roka 2038. Uvedenie nového jadrového bloku do trvalej 60-ročnej prevádzky očakáva táto vláda začiatkom roka 2040.