Fico sa stále nezmieril z blokovania tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, EÚ si bude musieť vybrať

Slovenský premiér Robert Fico sa ešte stále nezmieril so zastavením tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ. Premiér je podľa svojich slov stále veľmi silný zástancom obnovy tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu.

Únia si musí vybrať

„Chcem vysloviť svoje rozhorčenie na adresu Ukrajiny a spôsobu akým blokujú obnovenie tranzitu plynu cez svoje územie,“ povedal na stretnutí so zamestnávateľskými zväzmi Fico.

Európska únia si podľa neho musí vybrať. „Musíme si vybrať, že či bude zdroj surovín aj z východu, čo bude významne stabilizovať ceny energií v Európe, alebo sa naplní oficiálny materiál Európskej únie, ktorý hovorí že v roku 2027 finito. Nič nepôjde z Ruskej federácie smerom do Európy so všetkými dôsledkami, ktoré to bude mať,“ zdôraznil Fico.

Ide o paradox

Premiér pripomenul zamestnávateľom jeden paradox. „My sme obviňovaní, že ak kupujeme ruský plyn, tak podporujeme ruskú vojenskú mašinériu. A aký plyn kupuje Ukrajina? Samozrejme, že ruský plyn. Čiže Ukrajinci sami platia za ruský plyn a vlastne financujú ruskú vojenskú mašinériu na druhej strane,“ dodal Fico.

Európska únia má podľa neho ambíciu znížiť cenu elektrickej energie o 40 %. „Asi sa zhodneme, že neexistujú krátkodobé riešenia. Je nejaká ambícia, ale nevieme na stôl postaviť niečo, čo by nám pohlo tie ceny skresať dole. A stále sme ďaleko, ďaleko za tým, čo platia dnes Spojené štáty alebo iné krajiny za plynu alebo za elektrinu,“ konštatoval Fico.