Geotermálny projekt pri Košiciach pokračuje, „zelená“ investícia má prisľúbené peniaze z Únie

Projekt využívania geotermálnej energie pri Košiciach sa zdá byť po niekoľkých desaťročiach konečne reálny. Spoločnosť MH Teplárenský holding a jeho partner v projekte Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline, firma Geoterm Košice, získali financovanie z Fondu pre spravodlivú transformáciu EÚ.

Tri nové geotermálne vrty a potrebná nadzemná technológia pre využívanie geotermálnej energie v lokalite Svinica-Ďurkov si vyžiadajú investície približne 35 miliónov eur.

Financovanie projektu

Spoločnosť Geoterm Košice podľa prísľubu by mala zo spomínaného európskeho fondu dostať refundovaných 45 percent z oprávnených výdavkov projektu, maximálne 12 miliónov eur. Všetky ďalšie financie musí z vlastných prostriedkov zaistiť spoločnosť Geoterm Košice v spolupráci so svojim akcionárom, spoločnosťou SPP Infrastructure, ktorý patrí do portfólia európskeho energetického zoskupenia – Energetický a průmyslový holding.

Investor očakáva, že samotné tri nové vrty s prípravou a špecializovaným dozorom pri vŕtaní si vyžiadajú približne 24 miliónov eur, nadzemná technológia výmenníkov a čerpadiel ďalších viac ako 7 mil. eur. K tomu treba pripočítať hodnotu troch existujúcich vrtov, ktoré sú už pre projekt ekologického vykurovania Košíc pripravené, približne 18 mil. eur.

Náklady na vybudovanie horúcovodu

Ďalšie náklady si vyžiada vybudovanie takmer 16 kilometrového horúcovodu z priestoru geotermálnych vrtov do Teplárne Košice a napojenia technológie v teplárni. Investor horúcovodu MH Teplárenský holding má prisľúbených z eurofondov prostredníctvom Fondu pre spravodlivú transformáciu 44,18 mil. eura z celkových oprávnených očakávaných nákladov 65,74 mil. eur.

Všetky geotermálne vrty s technológiou potrebnou pre spustenie projektu ekologického vykurovania mesta Košice podľa záväzkov Geoterm Košice je naplánované na koniec roka 2026. Nový systém by mal priniesť dodatočnú výrobnú kapacitu tepla 30 megawattov. Systém by mal ročne dodať približne 174-tisíc megawatthodín tepelnej energie.