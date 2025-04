Slovenskí motoristi sa môžu tešiť, benzín a nafta na Slovensku opäť zlacneli

Slovenskí motoristi budú naďalej tankovať za najnižšie ceny od októbra minulého roka. Analytici predpokladajú stabilizáciu cien pohonných látok a dlhšie trvanie priaznivých cien benzínov a motorovej nafty.

„Vzhľadom k ostatnému vývoju na ropnom trhu predpokladáme, že ceny nafty by sa mohli pohybovať len mierne nad 1 eurom a 40 centami a cena benzínu by sa nemala vynoriť podstatne nad 1 euro a 50 centov v najbližšom čase, čo znamená v oboch prípadoch najnižšie úrovne od októbra minulého roka,“ povedal pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Stabilizácia cien na čerpacích staniciach

Analytik 365.bank Tomáš Boháček hovorí o stabilizácii cien pohonných hmôt na našich čerpacích staniciach. „Podstatnú časť poklesu cien sme už pravdepodobne videli, ale súčasné priaznivé ceny by sa mohli udržať dlhšie,“ dodal Boháček.

Lacné tankovanie palív by malo pokračovať aj v okolitých krajinách. Najlacnejší benzín zo susediacich krajín EÚ možno načerpať v Českej republike, kde by sa jeho ceny mali udržať s rezervou pod 1 eurom a 40 centami, pričom pod touto métou možno tankovať aj v Poľsku. Palivo do zážihových motorov je v Maďarsku rádovo o päť centov lacnejšie ako u nás, pričom jeho rakúske ceny sa pohybujú okolo 1 euro a 50 centov, podobne ako v Slovinsku či Chorvátsku.

Slovenské ceny v európskom porovnaní

Česká republika je a aj ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by sa mali udržať po prepočte na euro pod 1 eurom a 35 centami. Lacnejšia nafta ostane v porovnaní so Slovenskom aj v Poľsku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 40 centov. V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, v Maďarsku okolo 1 eura a 45 centov, v Rakúsku a Chorvátsku okolo 1 eura a 50 centov a v Slovinsku nad 1 eurom a 50 centami.

„Ceny benzínu na Slovensku sa pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 9 centov ako v EÚ, resp. o 11 centov v porovnaní s eurozónou,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 16. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opätovne klesli. Najpoužívanejší benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,486 eura za liter. Štandardná motorová nafta sa v rovnakom období predávala o 3 centy lacnejšie za 1,418 eura za liter. Pokles cien palív tak nadväzuje na dva týždne predchádzajúcich poklesov a aktuálne tankujeme medziročne o približne 11 % lacnejšie.