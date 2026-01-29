Ruský ropný gigant Lukoil predal svoje zahranične aktíva súkromnej americkej investičnej firme

Druhý najväčší ruský producent ropy Lukoil podpísal dohodu o predaji svojich zahraničných aktív súkromnej americkej investičnej firme The Carlyle Group. Uviedol to Lukoil vo štvrtok, ale sumu transakcie nezverejnil.
Americký prezident Trump vlani v októbri po mesiacoch neúspešných rokovaní o ukončení vojnu na Ukrajine uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Spoločnostiam spolupracujúcim s nimi hrozia sekundárne sankcie, ktoré by znemožnili prístup k americkým bankám, obchodníkom, prepravcom a poisťovniam.
Kontrola zahraničných aktív Lukoilu
Lukoil International GmbH so sídlom vo Viedni kontroluje zahraničné aktíva Lukoilu. Dohoda sa nevzťahuje na aktíva v Kazachstane a stále si vyžaduje schválenie amerického ministerstva financií, uviedol Lukoil a dodal, že naďalej rokuje aj s ďalšími investormi.
Spojené štáty dali spoločnosti pôvodne jeden mesiac na predaj zahraničných aktív, ale keď sa rokovania naťahovali, lehotu postupne predlžovali. Podľa Moskovskej burzy akcie Lukoilu po tejto správe vzrástli o 3,5 percenta.
Ruská ekonomika sa potáca
Rozsiahle zahraničné aktíva spoločnosti zahŕňajú podiely v ropných poliach a rafinériách po celom svete vrátane Iraku, Azerbajdžanu, Egypta, Spojených arabských emirátov, Nigérie a Mexika.
Ruská ekonomika sa potáca, keďže finančná záťaž takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine a následné západné sankcie tlačia infláciu nahor a brzdia hospodársky rast. Príjmy Moskvy z ropy a plynu, ktoré tvoria približne štvrtinu štátneho rozpočtu a pomáhajú financovať ofenzívu na Ukrajine, vlani klesli na najnižšiu úroveň za ostatných päť rokov.