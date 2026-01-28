Plynári a priemyselní hráči na Slovensku podpísali memorandum, Ňukovič priblížil dôležitú súčasť spolupráce

Slovenskí plynári a významní priemyselní hráči sa rozhodli prehĺbiť spoluprácu v technickej oblasti. Predsedovia Slovenského naftového a plynárenského zväzu (SPNZ) a Spoločnosti údržby zariadení (SUZ), Rastislav Ňukovič a Gabriel Zsilinszki, v stredu podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci.
Cieľom dokumentu je vytvoriť stabilný rámec pre koordináciu aktivít, vzdelávanie, a výmenu informácií medzi oboma organizáciami. Podľa Zsilinszkiho ide najmä o podporu stretávania technických expertov a zdieľanie odborných skúseností.
Význam spolupráce je ešte výraznejší
Dôležitou súčasťou spolupráce je aj koordinácia spoločných postupov v legislatívnej oblasti, vrátane pripomienkovania zákonov a podzákonných noriem. Ňukovič vysvetlil, že obe organizácie budú konzultovať možné legislatívne zmeny a iniciovať ich v spolupráci so zodpovednými subjektmi v rámci Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska (AZZZ), ktorej sú členmi. Už teraz participujú napríklad na novelizácii vyhlášky týkajúcej sa regulácie činnosti tlakových zariadení.
Význam spolupráce je ešte výraznejší vzhľadom na to, že členmi SUZ sú najväčší priemyselní spotrebitelia zemného plynu na Slovensku, medzi inými Duslo Šaľa alebo Slovnaft.
Znižovanie metánových emisií
„Spolupracujeme aj v oblastiach vyplývajúcich z európskej legislatívy, ako je napríklad znižovanie metánových emisií, ktoré je pre plynárenské spoločnosti prioritou,“ dodal Ňukovič. Okrem toho SPNZ a SUZ plánujú spoločné vzdelávacie aktivity a výmenu odborníkov na svojich podujatiach.
Týmto memorandom SPNZ nadväzuje aj na existujúcu spoluprácu s ďalšími asociáciami, ako sú Národná vodíková asociácia, Slovenská bioplynová asociácia a Asociácia biometánu Slovenska.