Tankujeme lacnejšie než väčšina Európy, no stále drahšie než susedia. Analytici prezradili, kde sa oplatí natankovať

Slovenskí motoristi sa môžu tešiť na ďalšie znižovanie cien benzínov a nafty. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach sa dostali na úrovne z konca prázdnin.
„Vzhľadom na ostatný vývoj na ropnom trhu predpokladáme pokračovanie poklesu cien palív na Slovensku, ktoré sa už nachádzajú na najnižších úrovniach od konca prázdnin. Ceny benzínu by sa mali čoskoro ponoriť pod 1 euro a 50 centov a nafta by mala viac klesnúť pod métu 1 euro a 45 centov,“ uviedol pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.
Vývoj na trhu zatláča ceny nadol
Analytik 365.bankTomáš Boháček sa prikláňa k názoru, že vyššie obavy o ekonomiku v kombinácii s viac ako dobre saturovanými zásobami, budú tlačiť ceny ropných benchmarkov k 50-dolárove hranici.
„Na našich čerpacích staniciach sa tento vývoj začal rovnako prejavovať a zmenu neočakávame ani nasledujúce dva týždne. Existuje predpoklad, že by sme opäť mohli medziročne tankovať za nižšie ceny, tak ako tomu bolo počas leta. Benzín by sa tak mohol vrátiť na hranicu ceny 1,50,“ povedal pre SITA Boháček.
V medziročnom porovnaní tankujeme drahší benzín o necelé dva centy a naftu o približne tri centy. Ceny benzínu sú na Slovensku oproti priemeru EÚ nižšie o 11 centov a nafty o necelých osem centov.
Zlacňovanie sa týka celého regiónu
Zlacňovanie by sa malo podľa Pánisa týkať celého stredoeurópskeho regiónu. Aktuálne možno naďalej najlacnejšie tankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Poľsku, kde sa jeho cena pohybuje pod 1 eurom a 40 centami a možno očakávať ďalšie zlacňovanie. Aj v Českej republike by mohli ceny klesnúť a ponoriť sa po prepočte na eurá pod 1 euro a 40 centov, čoho prvé náznaky už vidieť. V Maďarsku sa cena už blíži k 1 euru a 45 centom.
„Na neskorú dovolenku k Jadranu sa však oplatí viac tankovať v Slovinsku, kde ceny približujú k 1 euru a 45 centom a v Chorvátsku dokonca už ceny klesli pod 1 euro a 45 centov. Rakúske ceny sa už stláčajú pod 1 euro a 50 centov, no sú nižšie ako na Slovensku, ktoré má naďalej najdrahší benzín zo strednej Európe,“ dodal Pánis.
Kde je najlacnejšia nafta v regióne
Nafta je z regiónu najlacnejšia v Česku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 37 centov, no ak sa súčasné znížené ceny ropy udržia, palivo by mohlo podľa Pánisa klesnúť pod 1 euro a 35 centov. Poľské ceny už klesli pod 1 euro a 40 centov a analytik predpokladá ich ďalšie zlacňovanie. Ceny nafty v Rakúsku a Maďarsku sú vyššie ako u nás, hoci už klesajú pod 1 euro a 50 centov. O niečo nižšie sú ceny nafty v Slovinsku a v Chorvátsku sa pohybujú tesne nad 1 euro a 40 centami.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 41. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR mierne znížili. Natural 95 oktánový benzín sa v priemere predával za 1,513 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili drahšie a v priemere za cenu 1,453 €/l.
„Aj keď stále tankujeme medziročne o 2 % drahšie, aktuálne ceny benzínu sú najnižšie od konca augusta a nafty najlacnejšie od začiatku septembra tohto roka,“ konštatoval Boháček.