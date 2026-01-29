EÚ chce po Trumpových vyhláseniach o Grónsku znížiť závislosť od amerického plynu

Eurokomisár pre energetiku Dan Jörgensen uviedol, že Európska komisia už pracuje na rozšírení spolupráce s ďalšími dodávateľmi plynu vrátane Kanady, Kataru, Alžírska a severoafrických krajín.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Politics, Markets and US Gas Supply Security.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Aktuality

Európska únia plánuje znížiť svoju energetickú závislosť od Spojených štátov po vyhláseniach prezidenta Donalda Trumpa o možnej kontrole nad Grónskom. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na eurokomisára pre energetiku Dana Jörgensena.

Podľa neho sa vyhlásenia amerického prezidenta stali pre EÚ „budíčkom“ a prinútili Brusel aktívnejšie hľadať alternatívne zdroje dodávok plynu. Jörgensen poznamenal, že pre ruskú agresiu na Ukrajine a napätým vzťahom so Spojenými štátmi už Európska únia nemôže považovať energetické väzby za stabilné.

Eurokomisár uviedol, že Európska komisia už pracuje na rozšírení spolupráce s ďalšími dodávateľmi plynu vrátane Kanady, Kataru, Alžírska a severoafrických krajín.

USA v súčasnosti dodávajú viac ako 25 % plynu do EÚ, čo je nárast z približne 5 % pred piatimi rokmi, pričom závislosť sa s nadobudnutím účinnosti úplného zákazu ruského plynu ešte zvýši.

Jörgensen zároveň zdôraznil, že EÚ sa nesnaží znížiť obchod s USA ani vstúpiť do obchodného konfliktu. Brusel sa však obáva, že po opustení ruského plynu sa Európska únia môže stať príliš závislou od jedného dodávateľa. „Musíme sa vedieť o seba postarať,“ povedal.

Európska komisia tiež pracuje na hľadaní alternatív k ruskému jadrovému palivu pre členské štáty EÚ, ktoré ho naďalej používajú. Jörgensen dodal, že americký plyn zostáva pre Európsku úniu nevyhnutný a jasný limit, ktorý by definoval nadmernú závislosť od USA, ešte nebol stanovený.

Viac k osobe: Dan Jörgensen
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Dodávky plynu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk