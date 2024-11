Veľkolepé boxerské divadlo. Tyson sa opäť predstaví v ringu, čeliť mu bude youtuber Paul (video+foto)

Uvažovalo sa nad exhibíciou, no napokon to bude profesionálny zápas so špeciálnymi pravidlami. V ringu sa proti sebe postavia bývalý majster sveta Mike Tyson a tvorca videí na platforme Youtube Jake Paul.

Pôvodný dátum sa stanovil na 20. júla, ale koncom mája ho odložili po tom, ako Tyson počas letu z Miami do Los Angeles utrpel akútne vzplanutie vredovej choroby. Odložili to teda na piatok 15. novembra, v našich končinách sa duel odohrá v sobotu 16. novembra o 05.00 h.

Keďže pôjde o profesionálny duel, tak sa zapíše do záznamov oboch zápasníkov. Zápas však má určité podmienky. Jednou z nich je, že stretnutie môže trvať len osem dvojminútových kôl. Ďalšie sa týka veľkosti rukavíc, na rukách budú mať 14-uncové namiesto štandardných 10-uncových, píše BBC Sport.

Kto je Tyson?

Bývalý boxer má 58 rokov. Jeho profesionálna kariéra sa skončila v roku 2005, naposledy súťažil v exhibičnom zápase s bývalým majstrom sveta Royom Jonesom Jr. v roku 2020, ktorý skončil remízou.

Vo veku 20 rokov sa stal najmladším šampiónom ťažkej váhy v histórii, keď v novembri 1986 vo svojom prvom titulovom zápase zdolal Trevora Berbicka.

V roku 1987 sa stal prvým boxerom v ťažkej váhe, ktorý súčasne získal tituly WBA, WBC a IBF, ale jeho nadvláda ako zjednoteného šampióna sa v roku 1990 šokujúco skončila, keď ho v jednom z najväčších obratov v histórii boxu porazil Buster Douglas.

O šesť rokov neskôr nakrátko získal späť tituly WBA a WBC, ale potom utrpel dve prehry od Evandera Holyfielda. Tá druhá sa skončila pamätnou diskvalifikáciou Tysona za to, že súperovi odhryzol časť ucha.

Američan ukončil kariéru s 50 víťazstvami, z toho 44 bolo na KO, a šiestimi prehrami.

Bývalý elitný boxer mal problémy aj so zákonom. Ide napríklad o odsúdenie za znásilnenie v roku 1992, za ktoré si aj odsedel tri roky zo šesťročného trestu odňatia slobody. O sedem rokov neskôr si odsedel tri mesiace z ročného trestu za útok na ceste.

Kto je Paul?

Youtuber sa stal profesionálom v januári 2020. Predtým nemal s boxom žiadne skúsenosti, Dvadsaťsedemročný Paul sa vypracoval na schopného boxera, ktorého nikto doteraz ani neknokautoval, pripomenul web espn.com.

Paul vyhral deväť zo svojich desiatich zápasov, väčšinou proti bývalým bojovníkom UFC. Jeho jediná prehra prišla vo februári 2023 proti britskému boxerovi Tommymu Furymu, bolo to na body. Odvtedy vyhral tri zápasy v rade.

Youtuber sa vyjadril, že má jasný cieľ – stať sa svetovým šampiónom.

„Teraz mám šancu to dokázať proti najväčšiemu majstrovi sveta v ťažkej váhe, najhoršiemu mužovi planéty a najnebezpečnejšiemu boxerovi všetkých čias. Je čas uspať Železného Mikea,“ priblížil podľa BBC.

Prečo sa duel odložil?

V máji počas spomínaného letu utrpel Tyson akútne vzplanutie vredovej choroby.

Vredy vznikajú, keď žalúdočná kyselina poškodí sliznicu tráviaceho traktu a spôsobí bolesť brucha, píše ESPN. V dokumentárnom filme bývalý majster sveta tvrdil, že počas toho istého letu zvracal krv.

„Mal som vred veľký dva a pol centimetra a krvácal som. Všetci moji priatelia mi volali, akoby som umieral. Pýtal som sa lekárky, či zomriem, a ona neodpovedala ‚Nie‘. Neverili by ste, čo som si pre vredy vytrpel. Schudol som 26 kíl,“ avizoval Tyson.

Veľké vyjadrenia

Tyson povedal, že Paul, ktorý sa preslávil zverejňovaním videí na internete, prešiel „dlhú cestu od YouTubu“.

„Videl som ho na YouTube, keď mal 16 rokov a tancoval čudné tance. To nie je chlap, s ktorým budem bojovať. Ten chlap príde, pokúsi sa mi ublížiť, na čo som zvyknutý, a veľmi sa pomýli,“ prezradil niekdajší majster sveta pre BBC.

„Prinášam do ringu samotného diabla,“ povedal Tyson novinárom počas utorkového (12. 11.) otvoreného tréningu.

Sľúbil, že svojho súpera, ktorý je o 31 rokov mladší, knokautuje. Tiež avizoval, že divokosť, ktorú prinesie do ringu, spôsobí, že ho jeho deti nespoznajú.

O súboji

Zápas sa uskutoční na štadióne AT&T v Arlingtone v Texase, ktorý je domovom tímu NFL Dallas Cowboys. Kapacita je pre 80-tisíc divákov.

Vzhľadom na popularitu oboch zúčastnených niet pochýb, že sa tento zápas stane najsledovanejším boxerským zápasom za posledné roky. Jedným z dôvodov je aj to, že ho bude streamovať platforma Netflix.

Napriek všetkému nie všetci sú presvedčení, že zápas bude pre Tysona bezpečný. A to pre jeho pokročilý vek a nedostatok športovej aktivity.

Za mierneho favorita sa považuje Jake Paul, no nikdy sa nepostavil nikomu, kto patril do ťažkej váhovej kategórie.