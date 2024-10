Svetová boxerská organizácia odmieta tvrdenia, že by Alžírčanku Khelifovú obrala o olympijské zlato, nemá na to ani právomoc

Svetová boxerská organizácia (WBO) rázne odmietla tvrdenia, že olympijská šampiónka Imane Khelifová z Alžírska bola pre údajné problémy s overovaním pohlavia zbavená zlatej medaily z olympijských hier v Paríži 2024. Tieto správy označila za „očividne nepravdivé“.

Dohady sa šírili rýchlo

Dohady sa začali šíriť po tom, čo sa na istom športovom blogu objavila správa, že Khelifová dostala doživotný zákaz. A na sociálnych sieťach sa to šírilo poriadne rýchlo.

Právny poradca WBO Gustavo Olivieri v stanovisku zadefinoval, že organizácia Klefiková „nebola testovaná ani dištancovaná“. Zdôraznil, že „akékoľvek správy tvrdiace opak sú očividne falošné a zlomyseľné“. Informácie priniesol web insidethegames.biz.

Tiež dodal, že WBO nemal s Khelifovou žiadnu komunikáciu. WBO dokonca nemá ani právomoc zasahovať v tejto veci a odoberať olympijské medaily, pretože organizácia dozerá na profesionálny box a tituly. A Khelifová olympijské zlato získala v amatérskom ringu.

Dezinformácie o Alžírčanke

Alžírčanka si vybojovala zlatú medailu v ženskej welterovej váhe na parížskej olympiáde. Z množstva strán bojovala s obvineniami, že by nemala boxovať medzi ženami. Pre mužské črty jej tváre bola počas OH 2024 nevedomky vtiahnutá do celosvetového konfliktu o rodovú identitu a reguláciu v športe. Stalo sa tak po jej prvom súboji pod piatimi kruhmi, keď talianska súperka Angela Cariniová v bolestiach odstúpila z turnaja len pár sekúnd po tvrdom údere od alžírskej súperky.

Vzápätí sa na internete po celom svete strhla lavína neoprávnenej kritiky voči Khelifovej, že je transgenderka alebo dokonca muž. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa postavil na jej obranu a verejne odsúdil tých, ktorí šírili dezinformácie. Khelifová uviedla, že šírenie mylných predstáv o nej poškodzuje jej ľudskú dôstojnosť. Napriek tomu, že sa Khelifová narodila a vyrastala ako žena, ocitla sa v hľadáčiku debát o pohlaví, sexe a športe po tom, ktoré rozdúchavala najmä Medzinárodná boxerská asociácia (IBA), teda federácia s ruským riadením.

Ruské dezinformácie o africkej športovkyni zdieľali aj Donald Trump, Elon Musk či J. K. Rowlingová. Práve na vlaňajšom svetovom šampionáte pod hlavičkou IBA vylúčili Alžírčanku zo súťažného diania, pretože údajne neprešla testom spôsobilosti pre ženskú súťaž. IBA, ktorú vedie Rus Umar Kremľov veľmi blízky ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, už nie je partnerom MOV pri organizácií olympijských súťaží v boxe.

Útoky od Elona Muska

Po zisku zlata v Paríži označila Khelifová konanie IBA ako šikanu a uviedla: „Som plne kvalifikovaná na túto súťaž. Som žena ako každá iná žena.“ Reagovala aj na osobné útoky a právne kroky podnikla proti vlastníkom platformy X vrátane Elona Muska.

„Musk bol jedným z prvých ľudí, ktorí ma napadli. Zverejnil totiž video, ktoré zdieľali ďalší. Bol krutý ku mne aj k mojej rodine. Moja mama v tom čase musela chodiť denne do nemocnice,“ povedala boxerka a dodala: „Neznášal ma, ale ani ma nepoznal. Neviem, prečo viedol tento útok voči mne. Nechápem správanie sa dnešný ľudí. Boh je môj vodca, som praktizujúc moslimka. Som moslimská žena a musela som si prejsť touto ťažkou chvíľkou. Dúfam, že ma to len posilní a vrátim sa ešte viac motivovaná.“