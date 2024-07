V športovom SITE (rozhovor): Budeme radi, ak budeme mať na OH v Paríži 30 športovcov. Je to alarmujúci stav (video)

O necelý mesiac vypukne ďalší športový sviatok roka 2024. V Paríži sa 26. júla začnú olympijské hry, na ktoré sa teší každý správny športový konzument.

Schvaľovanie slovenskej nominácie

Po dvanástich rokoch sa boje pod piatimi kruhmi vrátia do Európy, kde zvyklo byť v minulosti vždy všetko organizačne uchopené na veľmi vysokej úrovni. Plný očakávaní je už aj generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Jozef Liba, ktorého sme privítali v štúdiu relácie V športovom SITE.

„Všetci sa už veľmi tešíme na športový sviatok. Niečo už máme nastavené, pri inom sa ešte ladia posledné detaily. V najbližších dňoch budeme schvaľovať nomináciu slovenskej výpravy. Čaká nás tiež riešenie logistiky a prepravy materiálu do dejiska a pracujeme aj na prípravách Slovenského olympijského domu v Paríži,“ uviedol Liba.

V čase rozhovoru malo Slovensko potvrdených na OH v Paríži 25 športovcov. Na predchádzajúcej olympiáde v japonskom Tokiu ich bolo 41 a pred ôsmimi rokmi v brazílskom Rio de Janeiro dokonca 51.

„Pár športovcov ešte splní limity, ale tá tendencia tu je viditeľná. Budeme radi, ak budeme mať 30 športovcov. Je to trocha alarmujúci stav pre slovenský šport. SOŠV zabezpečuje účasť na hrách, ale športovcov pripravujú zväzy. To si musí každý uvedomiť. Neteší nás ani výrazný úbytok v niektorých športoch. Napríklad pri atletike sme boli zvyknutí posielať na hry aj 15 športovcoch, dnes ich môžeme takmer spočítať na prstoch jednej ruky. Vieme, že nám klesli počty pri plávaní, v gymnastike a rýchlostnej kanoistike dokonca nebudeme mať nikoho. Áno je to zlý stav, ktorým sa budeme musieť intenzívne hneď po olympiáde zaoberať,“povedal generálny sekretár SOŠV.

Tajný tip, kto by mohol prekvapiť

Najvýraznejším sklamaním je nulová účasť práve v rýchlostnej kanoistike, ktorá od OH 1996 v americkej Atlante priniesla Slovensku vždy minimálne jeden cenný kov.

„K4 bola vždy jednou z výstavných lodí Slovenska na olympiáde. Teraz bude absentovať a sme z toho smutní. Očakávame určitú reštrukturalizáciu v rámci ich zväzu a verím, že na olympiáde v americkom Los Angeles už chýbať nebude,“ zhodnotil Liba.

Kvantita nie vždy prinesie kvalitu a s ňou spojené medaily. Na skvelú formu viacerých slovenských športovcov sa kompetentní spoliehajú aj pred Parížom.

„Určite sa budeme aj teraz spoliehať na klasické športy ako streľba či vodný slalom, v ktorých sme dlhodobo úspešní. Máme však želiezka aj v iných odvetviach. Spomenul by som džudo či windsurfing, kde v prípade priaznivých žreboch, dávky športového šťastia a vydarenej formy, môže prísť úspech. Mám aj jeden tajný tip, komu by sa mohlo podariť pozitívne prekvapiť, ale nepoviem meno nahlas, aby som to nezakríkol,“povedal funkcionár SOŠV.

„V minulosti sme sa presvedčili o tom, že olympiáda je podujatím, kde sa pravidelne dejú prekvapenia, čo je podľa mňa len dobré. Zlaté medaily získalo veľa športovcov, ktorých forma pred hrami tomu nezodpovedala, ale jednoducho boli v daný deň, v daný moment najlepší. Na druhej strane sú aj takí športovci, ktorí boli dlhodobo famózni, ale zlato im na krk nezavesili. Napadá mi napríklad Sergej Buka, ktorý síce utvoril svetové rekordy, ale OH nikdy nevyhral,“ doplnil.

