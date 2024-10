V NHL bodovalo trio Slovákov, Nemec s Fehérvárym prvý raz v tejto sezóne (video+foto)

Až traja slovenskí hokejisti sa zapísali do kanadského bodovania v nočných zápasoch zámorskej NHL 2024/2025.

Duo z New Jersey Devils Šimon Nemec a Tomár Tatar spoločne so zadákom Washingtonu Capitals Martinom Fehérvárym sa zhodne prezentovali bilanciou 0+1. Pre obrancov Nemca a Fehérváryho to boli premiérové body v tejto sezóne.

Zhoda okolností

Tatar s Nemcom sa v stretnutí proti Tampe Bay Lightning, v ktorom tím z Newarku napokon prehral na domácom ľade 5:8, podieľali na štvrtom zásahu „diablov“.

Zhodou okolností, bolo to pri vylúčení ďalšieho Slováka Erika Černáka. O osude duelu prakticky rozhodla prostredná časť hry, v ktorej hostia skórovali päťkrát.

Robí všetko pre mužstvo

Hviezdou stretnutia bol Brandon Hagel, ktorý v druhej tretine dosiahol čistý hetrik a pridal k nemu tiež asistenciu. Bol to jeho tretí hetrik v NHL.

„Zaslúžil si to,“ povedal podľa webu NHL.com tréner Tampy Jon Cooper. „Bol neuveriteľný. Vo všetkom, čo robí. Ako strieľa góly, ako hrá zároveň dobre v obrannom pásme. Hagel je chlap, ktorý robí všetko pre mužstvo,“ doplnil Anthony Cirelli, ktorý proti New Jersey zaznamenal štyri asistencie.

Odštartovala to využitá presilovka

Fehérváry sa už vo 4. minúte stretnutia vo Philadelphii podieľal vo vlastnom oslabení na zásahu Nica Dowda a mužstvo z hlavného mesta USA nakoniec triumfovalo u súpera 4:1.

„Urobili sme dobrú robotu. Všetko sme to odštartovali, keď sme skórovali počas súperovej presilovky. Potom sme si už našli spôsob, ako to dotiahnuť úspešne do konca,“ povedal brankár Washingtonu Charlie Lindgren.