Ukrajina varuje svet pred ruskými plánmi útoku na jadrové elektrárne

Ukrajina informovala medzinárodných partnerov o plánoch Ruska zaútočiť na rozvodne, ktoré napájajú ukrajinské jadrové elektrárne. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu.
Ten pripomenul, že podľa ukrajinských spravodajských služieb Moskva plánuje nebezpečné útoky na zariadenia, ktoré poháňajú jadrové elektrárne. „Moskva nepozná hranice vo svojom genocídnom cieli pripraviť Ukrajincov o elektrinu počas mrazivej zimy,“ poznamenal Sybiha.
Zdôraznil tiež, že Ukrajina zdieľa relevantné informácie s partnermi a varuje ich pred „potenciálne katastrofickými následkami“. „Je načase, aby sa svet vrátane MAAE a hlavných svetových mocností, ktoré si cenia jadrovú bezpečnosť, ozval a vydal jasné varovania Moskve, čím ju prinúti upustiť od takýchto bezohľadných plánov,“ podotkol.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým informoval o správe rozviedky a poznamenal, že Ukrajina neeviduje pripravenosť Ruska dodržiavať žiadne dohody a zastaviť vojnu.
Namiesto toho existujú dostatočné dôkazy o tom, že ruskí okupanti pripravujú nové útoky na ukrajinský energetický sektor a infraštruktúru, najmä na zariadenia a siete, ktoré slúžia jadrovým elektrárňam, zdôraznil Zelenskyj.
„Každý takýto ruský útok na energiu v takejto krutej zime oslabuje a znehodnocuje úsilie kľúčových štátov, najmä Spojených štátov, o ukončenie tejto vojny. Ukrajina je v diplomacii maximálne konštruktívna, zatiaľ čo Rusko sa zameriava len na útoky a šikanovanie ľudí,“ poznamenala ukrajinská hlava štátu.