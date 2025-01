Trump nevylúčil použitie vojenskej sily pri Panamskom prieplave a Grónsku, Kanadu chce zlúčiť s USA

Novozvolený americký prezident Donald Trump v utorok odmietol vylúčiť vojenskú intervenciu v súvislosti s prevzatím kontroly nad Panamským prieplavom a Grónskom. Obe oblasti podľa Trumpa chcú mať pod kontrolou Spojené štáty.

„Môžem povedať toto, potrebujeme ich pre ekonomickú bezpečnosť,“ vyhlásil Trump pred novinármi. „Nezaviažem sa k tomu (k žiadnej vojenskej akcii, pozn.). Možno budete musieť niečo urobiť.“

USA sa vzdali kontroly nad prieplavom pred 25 rokmi

Panamských predstaviteľov vyhlásenia Trumpa pobúrili. „O suverenite nášho kanála sa nedá vyjednávať,“ povedal panamský prezident José Raúl Mulino. Spojené štáty americké postavili kanál na začiatku 20. storočia, keď hľadali spôsoby, ako uľahčiť tranzit komerčných a vojenských plavidiel medzi ich pobrežím. Washington sa vzdal kontroly nad prieplavom 31. decembra 1999 na základe zmluvy podpísanej v roku 1977 prezidentom Jimmym Carterom.

Trump tiež v utorok povedal, že chce premenovať Mexický záliv na Americký záliv. „A Mexiko musí prestať dovoliť miliónom ľudí prúdiť do našej krajiny,“ povedal Trump. Ďalšiemu susedovi Kanade pohrozil, že ju pripojí k USA.

Na Kanadu chce ísť ekonomickou silou

Na otázku, či by v prípade Kanady použil vojenskú silu, Trump odvetil: „Nie, ekonomickú silu“.

„Kanada a Spojené štáty, to by bolo naozaj niečo. Zbavíte sa tej umelo nakreslenej čiary a pozriete sa, ako to vyzerá. A tiež by to bolo oveľa lepšie pre národnú bezpečnosť,“ skonštatoval Trump.