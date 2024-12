Tréner basketbalistov Slovenska šokoval. Prezradil, čomu sa nebráni - VIDEO

V dohľadnej dobe by v slovenskej reprezentácii basketbalistov mohol byť hráč, ktorý sa nenarodil pod Tatrami. Tréner národného tímu Aramis Naglič prezradil, že spolu so Slovenskou basketbalovou asociáciou (SBA) uvažujú nad alternatívou naturalizácie kvalitného hráča.

V rozhovore pre Slovenskú televíziu uviedol, že vec nie je v pokročilom štádiu. Naglič netlačí na čo najrýchlejšie angažovanie hráča na úkor nesplnených kvalitatívnych podmienok.

„Ak chce reprezentácia spraviť krok vpred, tak bez naturalizovaného hráča to bude veľmi ťažké. Na druhej strane, je dosť komplikované nájsť hráča, ktorý by sedel presne personálne aj hráčskou kvalitou. Nechceme totiž pokaziť to, čo sme budovali dva roky,“ prezradil Naglič vo videu, ktoré zverejnila SBA.

Myslí si, že je potrebné nájsť vhodného hráča, ktorý bude k dispozícii minimálne štyri roky.

„A veriť, že bude hrať napríklad v Eurolige. To nie je jednoduché. Pozerali sme nejakých hráčov, dostali sme nejaké ponuky, ale ešte sme nepostupovali aktívnejšie. Je to aj na SBA, aby povedala, že ideme do toho,“ pokračoval skúsený kormidelník.

Uvedené sa netýka aktuálnej kvalifikácie, možno tej nasledujúcej. „Uvidíme, či bude nejaká vhodná možnosť, aby prišiel nejaký naturalizovaný hráč,“ uzavrel.

Slovenská reprezentácia basketbalistov je po štyroch dueloch aktuálnej kvalifikácie o postup na ME 2025 so štyrmi prehrami na dne tabuľky C-skupiny a postúpiť na kontinentálny šampionát môže už len matematicky.