Slováci prehrali aj v Španielsku, Naglič hovorí o získanom rešpekte (foto)

Po smolnej domácej prehre 72:76 po dvojnásobnom predĺžení neuspeli slovenskí basketbalisti proti Španielom ani v odvete kvalifikácie o postup na ME 2025.

V Ourense prehrali 71:84 (32:47) a stále zostávajú v C-skupine bez víťazstva. S bilanciou 0-4 majú zverenci trénera Aramisa Nagliča už len teoretickú šancu na postup. Ten si už zabezpečili okrem Španielov aj zatiaľ stopercentní Lotyši, ktorí vyhrali v Belgicku 85:83.

Vyhrať v Belgicku

Najbližšie Slovákov čakajú kvalifikačné duely na konci februára 2025, najskôr v Belgicku (20. februára) a účinkovanie v „céčku“ zakončia doma proti Lotyšsku (23. februára). Podľa webu slovakbasket.sk ak chcú slovenskí reprezentanti ešte pomýšľať na postup, musia Belgicko zdolať minimálne 16-bodovým rozdielom.

Španieli boli zo začiatku lepší a udržiavali si náskok niekoľkých bodov. Päť minút pred koncom prvého polčasu líder slovenského útoku Brodziansky upravil na 28:31, ale potom prišiel silný záver domácich hráčov. Výsledkom bol úsek 16:4 a napokon polčasové vedenie 47:32 pre domácich.

Skvelý nástup nestačil

Slováci mali skvelý nástup do druhého polčasu. Najskôr zaznamenali 7-bodovú šnúru, neskôr sa vďaka Abrhámovi priblížili na rozdiel jediného koša – 47:49. To všetko sa udialo za niečo vyše štyroch minút. Domáci basketbalisti sa však z tohto tlaku vymanili a opäť si prinavrátili dvojciferné vedenie a kontrolu nad zápasom.

Tretiu aj štvrtú štvrtinu síce Slováci vyhrali o 1 bod, ale stačilo to len na jemnú úpravu domáceho triumfu na 84:71. Slovensko malo v zápase troch dvojciferných strelcov. Líder Brodziansky zaznamenal 19 bodov, Malovec 12 a Pavelka 11. Najlepší strelec zápasu bol domáci Santi Yusta s 25 bodmi.

Zaujímavo vyznieva fakt, že zatiaľ čo v Bratislave sa prišlo na súboj Slovensko – Španielsko pozrieť vyše 10-tisíc divákov, v galícijskom Ourense to bolo iba 3995.

Po šoku v Bratislave

„Bolo ťažké pripraviť sa na toto stretnutie po šoku, ktorý sme zažili v Bratislave. Je ťažké zdolať Španielsko dvakrát za štyri dni. Naša rotácia sa znížila, chýbali nám dvaja dôležití hráči a bolo to náročné. Dúfam, že sme získali rešpekt nielen od Španielov, ale aj od iných tímov v basketbalovom svete. Myslím si, že sme všetkým ukázali, že máme silnú skupinu hráčov,“ zhodnotil tréner tímu SR Aramis Naglič na tlačovej konferencii po zápase.

Timotej Malovec sa predviedol 12 bodmi, 7 doskokmi a 4 asistenciami a po zápase povedal:

„Zo zostavy nám vypadli kapitán Krajčovič a pre chorobu tiež Marek Doležaj. Mali sme teda užšiu rotáciu, napriek tomu sme to solídne odohrali. Museli sme nájsť spôsob, akým sa udržať v zápase a to sa nám darilo do určitého momentu. Neprehrali sme vysokým rozdielom.“