Tragická smrť gréckeho reprezentanta. Našli ho mŕtveho v bazéne

Vo veku 31 rokov zomrel grécky futbalový reprezentant George Baldock.

Grécke médiá informovali, že obrancu Panathinaikosu Atény našli v stredu (9. 10.) neskoro večer mŕtveho v bazéne vo svojom dome. Príčina smrti nie je známa.

Baldock hral 12-krát za grécku reprezentáciu a naposledy sa predstavil v marcovom play-off súboji postup na majstrovstvá Európy proti Gruzínsku, v ktorom Grécko prehralo po strelách zo značky pokutového kopu a nepostúpilo na ME do Nemecka.

Na nadchádzajúci duel s Anglickom v Lige národov ho nepovolali.

One of George Baldock’s best hits in a Sheffield United shirt, but not just that, look at how big of a character he was. pic.twitter.com/Z9iNVjeDXs

Baldock, ktorý sa narodil v anglickom Buckinghame a po starej mame bol Grék, hral väčšinu svojej kariéry v Anglicku, vrátane Sheffieldu United.

Obranca sa do Atén presťahoval až v júli.

„Futbalový klub Sheffield United je šokovaný a hlboko zarmútený správou o smrti nášho bývalého hráča Georgea Baldocka,“ uviedol klub vo vyhlásení.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.

The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024