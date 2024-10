Toronto má nového kapitána. Nie je ním nik iný ako hviezda tímu (video+foto)

Druhý hrací deň zámorského úvodu sezóny ponúkne aj tri čisto kanadské konfrontácie.

Edmonton privíta Winnipeg, Vancouver si zmeria sily s Calgary (aj so Slovákmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom) a veľká pozornosť sa sústredí aj na duel v Bell Centre, kde domáci Montreal nastúpi proti Torontu.

Na jednej strane úderné útočné trio Nick Suzuki, Cole Caufield, Juraj Slafkovský, na strane druhej nový kapitán Toronta Auston Matthews.

Prekoná Sundina?

Šesťdesiatdeväťgólový strelec z uplynulej sezóny Matthews sa stal 26. kapitánom v 107-ročnej histórii Maple Leafs a zámorské médiá majú jasno v tom, že svoje líderstvo môže hneď na úvod ukázať v súboji proti odvekému rivalovi z Montrealu. Bude to 769. súboj v histórii najslávnejšej rivality v NHL.

„V akom lepšom prostredí by mohol Matthews hrať svoj prvý zmysluplný zápas, keď bude mať na modro-bielom drese vyšité C? A ako lepšie odštartovať sezónu, v ktorej 27-ročný hráč potrebuje 53 gólov na to, aby prekonal člena Siene slávy Matsa Sundina, ktorý ich mal s Torontom 420 ako líder histórie Maple Leafs? Je to skutočne začiatok novej éry pre Maple Leafs,“ skonštatoval oficiálny web hokejového Toronta.

Naplniť cieľ

Matthews si podľa zámorských médií nemôže dať iný cieľ ako priviesť Toronto do skutočného boja o Stanleyho pohár a nielen do play-off ako v ostatných rokoch. Ak sa mu to nepodarí, zaradí sa „iba“ k veľkým hráčom „javorových listov“, ale nie medzi legendy.

„Chceme urobiť z tejto sezóny poriadny tanec a dostať sa do dobrej pozície pred play-off. Verím, že sa tam nielen dostaneme, ale tam aj skutočne naplníme svoj cieľ,“ skonštatoval Matthews.

Kalifornského rodáka si Maple Leafs vybrali v drafte v roku 2016 z prvého mesta a odvtedy získal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika, Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča a trikrát aj Maurice Richard Trophy určenú pre najlepšieho strelca sezóny za 47, 60 a najnovšie 69 strelených gólov. Napriek tomu všetkému Toronto za posledných 20 rokov len raz prekročilo prah 1. kola play-off, a to v ročníku 2023 vyradením Tampy Bay v 1. kole Východnej konferencie.

„Vôbec ma neprekvapilo, že po pracantovi a vzore etiky Tavaresovi to vzal Matthews. Toto je jeho čas v Toronte a môže to byť aj čas Toronta v NHL. Myslím si, že je pripravený na rolu kapitána tohto veľkého tímu,“ uviedol bývalý Matthewsov tréner v Toronte Sheldon Keefe, ktorý od novej sezóny prevzal kormidlo v tíme New Jersey Devils.

Nepripúšťa si tlak

Generálny manažér Maple Leafs Brad Treiliving tvrdí, že zmenu kapitána v tíme treba chápať ako uznanie rastu Matthewsa nielen ako hráča, ale aj človeka, ktorý sa už etabloval ako líder.

„Nič proti Tavaresovi, ale teraz bude ten, ktorého všetci sledujú, Auston Matthews,“ uviedol Treiliving. „Je to dobré rozhodnutie. Auston nie je typ hráča, ktorý by si pripúšťal tlak na svoju osobu a vie to preniesť do celého mužstva. A to je presne to, čo všetci chceme. Nezaťažovať svoju myseľ nutnosťou niečo dokázať, ale napriek tomu to dokázať,“ povedal o novom kapitánovi útočník a Matthewsov dlhoročný kamarát Mitch Marner.

Proti extrénerovi

Už prvé dni novej sezóny bude mať Toronto s novým kapitánom nabité. Hneď po úvode v Montreale sa predstavia v Newarku na domovskom ľade New Jersey, ktoré povedie bývalý tréner „javorových listov“ Keefe.

„Toronto je najlepšia hokejová značka možno v celom svete a Auston Matthews je jeho líder a najlepší hráč. Toto spojenie bude fungovať aj s kapitánskym C a myslím si, že skôr či neskôr prekoná môj rekord,“ naznačil bývalý dlhoročný kapitán Toronta Švéd Mats Sundin.