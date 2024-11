Tenisové rebríčky bez výraznejších zmien. Kde sú v hodnoteniach Slováci? (foto)

Tenisové rebríčky sa už do konca kalendárneho roka 2024 budú meniť len kozmeticky. Medzi mužmi je totiž na hlavnom okruhu naplánovaný už len výberový turnaj Next Gen ATP Finals určený pre najlepších hráčov do 21 rokov a medzi ženami zase len „slabšie bodované“ turnaje kategórie WTA 125.

Medzi mužmi je lídrom Talian Jannik Sinner, ktorý počas predchádzajúceho týždňa potiahol Taliansko k triumfu v Davisovom pohári. Pred druhým Nemcom Alexandrom Zverevom vedie o 3915 bodov.

Zo Slovákov najvyššie Kovalík

Tretí je Španiel Carlos Alcaraz, štvrtý Američan Taylor Fritz, piaty Rus Daniil Medvedev, šiesty Nór Casper Ruud, siedmy Srb Novak Djokovič, ôsmy Rus Andrej Rubľov, deviaty Austrálčan Alex de Minaur a elitnú desiatku uzatvára Bulhar Grigor Dimitrov.

„Vrátili sme sa na finálový turnaj Davisovho pohára ako obhajcovia a opäť sme ho vyhrali. Je to jeden z najkrajších pocitov pre každého z nás. Sme veľmi šťastní, že sme nad hlavy opäť zdvihli trofej. Do medzisezónneho obdobia tak vstupujeme viac motivovaní,“ vyhlásil Sinner po finálovom súboji DP v Málage.

Zo Slovákov je najvyššie Jozef Kovalík na 127. mieste, oproti minulému týždňu klesol o dve priečky. Lukáš Klein figuruje na 137. pozícii a ďalší Slovák je až v štvrtej stovke, Martinovi Kližanovi patrí 310. post.

Medzi Slovenkami vedie Šramková

Medzi ženami vedie Bieloruska Arina Sobolenková o 1046 bodov pred Poľkou Igou Swiatekovou. Tretia je Američanka Coco Gauffová, štvrtá Talianka Jasmine Paoliniová, piata Číňanka Čchin-Wen Čeng, šiesta Kazaška Jelena Rybakinová, siedma Američanka Jessica Pegulová, ôsma jej krajanka Emma Navarrová, deviata Ruska Daria Kasatkinová a Top 10 uzatvára Češka Barbora Krejčíková.

Slovenskou singlovou jednotkou je Rebecca Šramková, ktorá zostala na 43. mieste. Za ňou sú Anna Karolína Schmiedlová na 110. poste a Viktória Hrunčáková na 234. stupienku.

Deblové poradia

Líderkou hodnotenia štvorhry je Češka Kateřina Siniaková, medzi mužmi sú na čele Salvádorčan Marcelo Arevalo s Chorvátom Matem Pavičom.

Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 41. priečke a Hrunčáková je na 159. pozícii. Medzi mužmi je najlepším slovenským deblistom Miloš Karol na 179. stupienku a Tomáš Laník figuruje na 266. mieste.