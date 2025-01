Svitko o Dakare 2025: Všetko klapalo ako malo, desiata priečka je super - FOTO, VIDEO

Slovenský motocyklista Štefan Svitko má za sebou ďalšie vydarené púštne dobrodružstvo. Na Rely Dakar v Saudskej Arábii skončil v celkovom poradí v elitnej desiatke a splnil tým cieľ, s ktorým na podujatie cestoval.

Bol to jeho už šestnásty štart na Dakare a siedmykrát sa dostal do Top 10. Podujatie dokončil už dvanásťkrát.

„Desiaty som ešte nebol, tak to beriem. Dal som do toho všetko, mám čisté svedomie. Snažil som sa, dal som do toho srdce, počas Dakaru aj počas prípravy. Veľmi sa teším domov,“ zneli jeho slová v priestoroch cieľa v Šubajtahu. Bola u neho zjavná únava z náročného podujatia.

Taký je šport

Svitko do posledného okamihu bojoval aj o deviatu pozíciu celkovej klasifikácie, tá mu však napokon ušla o 44 sekúnd.

V záverečnej 12. etape finišoval piaty, ale jeho priamy konkurent Rakúšan Tobias Ebster mal lepší čas.

„O pár sekúnd som skončil desiaty, ale nevadí, taký je šport. Piate miesto v poslednej etape ma veľmi potešilo. Stálo ma to kopu síl. Desiata priečka je super,“ komentoval 42-ročný Žaškovčan po presune do Rijádu.

„Museli sme prejsť 900 km, aby sme opustili púšť a mali nejaký signál,“ prezradil.

Hodnotenie v pozitívnom duchu

A ako hodnotí Rely Dakar 2025?

„Všetko klapalo ako malo, chcem sa za to poďakovať chalanom v tíme. Technika nás nezradila a ani ja som nespadol a nezranil sa. Čaká nás teraz cesta domov,“ povedal.

Opäť o rok?

Ešte istý čas aj u Svitka budú prevládať emócie aj únava zo skončených pretekov. Užije si chvíle tiež s najbližšími.

Slovenský motocyklista Štefan Svitko a jeho tím po skončení Rely Dakar 2025. Foto: FB, www.facebook.com

Fanúšikov však naznačil, že možno aj v januári 2026 ho budú môcť sledovať na Dakare.

„Možno sa vidíme zase o rok,“ uzavrel.