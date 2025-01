Politické mládežnícke organizácie vyzvali Fica a Šutaja Eštoka, aby prestali eskalovať nenávisť voči mladým

Politické a mládežnícke organizácie – Mladé Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Mladá SaSka, Mladí Demokrati – Generácie D a Občiansko-demokratická mládež, kritizujú eskaláciu online násilia voči mladým ľuďom. Apelovali tiež na vládnych predstaviteľov, aby prestali nenávisť voči mladým ľuďom stupňovať.

Na tlačovej besede zástupcovia týchto organizácií skonštatovali, že v posledných dňoch online násilie voči mladým ľuďom eskalovalo. Začalo sa to gestom študenta Simona Omaníka, ktorý nepodal prezidentovi Peterovi Pellegrinimu ruku, pokračovalo tragédiou na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.

Útoky na Simona Omaníka

„Tieto prípady spolu vôbec nesúvisia, no predsa majú dopad na všetkých študentov a študentky,“ skonštatovali. Dané prípady podľa nich ukazujú nekompetentnosť čelných predstaviteľov štátu. V prípade Simona Omaníka podľa nich predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podnecovali k násiliu, v prípade vraždy na gymnáziu zas aktivita chýbala.

Mladí Saskári vyzvali premiéra Roberta Fica aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby prestali eskalovať nenávisť voči mladým. Rovnako vyzvali aj na zaistenie bezpečnosti pre Simona Omaníka, voči ktorému sa množia útoky a vyhrážky (na škole kde študuje polícia pred niekoľkými dňami spacifikovala agresívnu ženu, rovnako danú školu navštívil aj youtuber Martin Daňo – pozn. SITA).

Ďalšiu výzvu smerovali k šéfovi rezortu vnútra, ktorého vyzvali, aby chránil študentstvo a pedagógov. Vyzvali aj ministrov školstva a zdravotníctva, aby zaistili dôslednú ochranu duševného zdravia mladých ľudí. Apelovali aj na prezidenta Petra Pellegriniho, aby vyzval na zastavenie nenávistných útokov voči študentstvu.

Namaľovaný terč na chrbte

Omaníkovo gesto považujú za prejav názoru. Poukázali aj na to, že samotná hlava štátu vyjadrila určité pochopenie pre toto gesto (Pellegrini sa vyjadril, že toto gesto rešpektuje, označil to za individuálny akt mladého chlapca a poznamenal, že on sám bol vychovaný tak, že podal ruku aj politickým oponentom, s ktorými vôbec nesúhlasí – pozn. SITA).

„Nerozumieme tomu, že niektorí vládni politici a ústavní činitelia využívajú toto gesto na to, aby získali lacné politické body. Avšak pri získavaní týchto lacných politických bodov namaľovali študentovi strednej školy na chrbát terč,“ poznamenali.

Zástupcovia opozičných mládežníckych a politických organizácií sa zhodli na tom, že komunikácia s Mladými sociálnymi demokratmi absentuje. „My by sme s nimi radi komunikovali, no vlastne ani nevieme, s kým máme komunikovať,“ skonštatoval zástupca Občiansko-demokratickej mládeže, poznamenal, že vnímajú najmä europoslanca Erika Kaliňáka či štátneho tajomníka rezortu obrany Igora Melichera.