Francúzsko sa nechystá bojkotovať MS 2026 v USA pre Trumpove hrozby

Francúzska vláda nemá záujem bojkotovať tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa budú konať aj v Spojených štátoch amerických, z dôvodu hrozieb prezidenta Donalda Trumpa týkajúcich sa Grónska. Vyhlásila to francúzska ministerka športu Marina Ferrariová.
Trump cieli na Francúzsko spolu s ďalšími ôsmimi európskymi krajinami, ktorým hrozí uvalením ciel za ich odpor voči jeho plánu anektovať Grónsko, autonómne územie Dánska.
Toto viedlo k vyjadreniam ľavicového politika Erica Coquerela, ktorý navrhol, aby USA bolo odobratá spoluorganizácia tohtoročného futbalového svetového šampionátu, ktorý sa okrem USA uskutoční aj v Kanade a Mexiku.
„Momentálne nie je zo strany ministerstva záujem o bojkot tejto veľkej súťaže. Nechcem predpokladať, čo by sa mohlo stať, ale počula som aj hlasy niektorých politických skupín. Som presvedčená, že šport by mal zostať od politiky oddelený. Majstrovstvá sveta sú mimoriadne dôležitým momentom pre športových fanúšikov,“ povedala Ferrariová novinárom.
Coquerel uviedol, že si nevie predstaviť, že by Francúzsko hralo na svetovom šampionáte v krajine, ktorá útočí na svojich „susedov“, hrozí inváziou na Grónsko a porušuje medzinárodné právo.
Ďalší Francúz Claude Leroy, skúsený tréner, ktorý potiahol Kamerun k titulu na Africkom pohári národov v roku 1988, navrhol, aby africké tímy bojkotovali MS 2026, ktoré sa budú konať od 11. júna do 19. júla.
„Nie je potrebné vyzvať k bojkotu MS 2026 s ohľadom na správanie Donalda Trumpa?“ vyjadril sa 77-ročný Leroy pre francúzske periodikum Le Figaro.
Francúzsko prinieslo stanovisko len niekoľko hodín po tom, čo nemecká vláda odmietla zodpovednosť za rozhodnutia o možnom bojkote. Štátna ministerka pre šport Christiane Schenderleinová uviedla, že rozhodnutia o účasti alebo bojkote veľkých športových podujatí patria výlučne kompetentným športovým zväzom, nie politikom. Túto záležitosť podľa nej treba posúdiť príslušnými organizáciami, v tomto prípade Nemeckým futbalovým zväzom (DFB) a Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA).
Prezident FIFA Gianni Infantino udržiava blízke vzťahy s Trumpom, dokonca na žrebe MS v decembri 2025 udelil Trumpovi špeciálnu „Cenu mieru FIFA“.