Sukeľ hetrikom zariadil triumf Litvínova, víťazný duel si užil (foto)

Slovenský hokejový útočník Matúš Sukeľ bol hrdinom duelu českej extraligy medzi Litvínovom a Plzňou.

Dvadsaťosemročný Lipták sa hetrikom podieľal na hladkom triumfe domácich „chemikov“ 6:0.

Druhý hetrik v kariére

Účastník štyroch majstrovstiev sveta vo farbách tímu SR zaznamenal iba svoj druhý seniorský hetrik, premiérový vo farbách Litvínova i najvyššej súťaži v Česku.

„Je to môj druhý hetrik v kariére, takže to nie je úplne bežné a samozrejmé ma to veľmi potešilo. Potešilo ma, že som takto prispel k trom bodom,“ povedal slovenský kapitán hokejistov Litvínova podľa klubového webu.

Zlepšenie od ostatného zápasu

Zápas si celkom užil. „Myslím si, že sme od začiatku hrali veľmi dobrý hokej a v množstve vecí sme sa od ostatného zápasu zlepšili. Boli sme aktívni, hrali sme na puku a Zajda (brankár Šimon Zajíček, pozn.) vychytal nulu, takže super. Myslím si, že pre nás aj pre divákov to bol parádny zápas,“ pokračoval Slovák.

Prvý gól strelil o chrbát svojho krajana Dávida Hrenáka, ďalšie dva mu pripravili spoluhráči.

„Pod dva góly sa skvelou prácou podpísali chalani. Filip Sandberg mi to tam dal krásne pri prečíslení dvoch proti jednému, u tretieho gólu som strieľal po prihrávke od Jaroslava Broža do prázdnej bránky,“ prezradil Sukeľ.

Osobný rekord na dosah

Slovenský útočník v českej extralige pôsobí od leta 2019 a už trikrát bolo jeho gólovým maximom v jednej sezóne deväť presných zásahov. Teraz ich má po 15 kolách už päť a na dosah aj dvojcifernú métu.

„Tieto štatistiky veľmi nesledujem a neviažem sa na nich. Snažím sa hrať každý zápas, ako najlepšie viem. Chcem hlavne pomáhať tímu a keď tie góly prispejú k víťazstvu rovnako ako teraz, som za nich veľmi rád,“ pousmial sa.

Hráči HC Verva Litvínov doteraz nazbierali 29 bodov a v tabuľke sú na 3. priečke, Plzeň je s dvanástimi bodmi posledná.