Z Iraku odišli poslední príslušníci medzinárodných síl. Krajina sa dokáže chrániť pred Islamským štátom už sama

Iracké úrady v nedeľu oznámili, že medzinárodné sily vedené Spojenými štátmi dokončili sťahovanie z vojenských základní na území federálneho Iraku okrem autonómnej oblasti Kurdistan a všetky objekty prechádzajú pod kontrolu irackých bezpečnostných síl.
Podľa vojenskej komisie dohliadajúcej na ukončenie koaličnej misie boli evakuované všetky základne a veliteľské stanovištia, kde pôsobili poradcovia koalície. Väčšina koaličných vojakov opustila Irak už skôr na základe dohody z roku 2024, ktorá stanovila ukončenie misie do konca roku 2025 a v Kurdistane do septembra 2026.
Britské a francúzske vzdušné sily podnikli spoločné nálety na Islamský štát
Americké a spojenecké jednotky boli v Iraku a Sýrii nasadené od roku 2014 v boji proti džihádistickej teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorý vtedy ovládol rozsiahle územia a vyhlásil tzv. kalifát. Skupina bola územne porazená v Iraku v roku 2017 a v Sýrii v roku 2019, no jej tzv. spiace bunky sú stále aktívne.
Vojenská komisia uviedla, že iracké sily sú dnes „plne schopné zabrániť opätovnému objaveniu IS“ a jeho prenikaniu cez hranice. Koordinácia s medzinárodnou koalíciou bude pokračovať najmä v úsilí o úplné odstránenie prítomnosti Islamského štátu v Sýrii.