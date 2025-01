Štvrtý trojsetový zápas už nezvládla. Juniorka Pohánková nezopakuje v Melbourne triumf Jamrichovej

Mia Pohánková nedotiahla svoju víťaznú jazdu v dievčenskej dvojhre na Australian Open až do finále. V semifinále plnom zvratov 16-ročná Slovenka nestačila na o rok mladšiu Američanku českého pôvodu Kristinu Penickovú a za 2:22 h jej podľahla 4:6, 6:4, 5:7.

Turnajová šestka Penicková sa v súboji o titul stretne s Japonkou Wakabe Sonobeovou. Tá si v pozícii turnajovej štvorky poradila s najvyššie nasadenou Austrálčankou Emerson Jonesovou 6:3, 6:4.

Pohánková v Melbourne Parku vyradila tri hráčky po drámach 2:1 na sety, ale štvrtý pokus jej už nevyšiel. A to napriek tomu, že po vyrovnaní na 1:1 na sety viedla v úvode toho rozhodujúceho 3:0. Ambiciózna Slovenka za stavu 4:6 a 1:4 získala osem hier za sebou a dostala sa až do stavu 3:0 v treťom sete. Potom však jej súperka zabrala a otočila na 4:3 a neskôr 5:4 aj 6:5. Za tohto stavu Pohánková neodolala druhému mečbalu súperky pri svojom podaní.

Mladá Slovenka zahrala v zápase 36 víťazných úderov, ale znegovala to 44 nevynútenými chybami. Napriek tomu pri svojej premiére na Australian Open zahrala veľmi dobre, hoci nezopakovala lanský celkový triumf v podaní krajanky Renáty Jamrichovej.

„Bolo to dosť dramatické. Obe sme v zápase otáčali z nepriaznivého stavu. Prvý set som prehrala 4:6 a v druhom som prehrávala 1:4, ale otočila som to. V treťom sete som zasa ja viedla 3:0 a potom to ona otočila. Doťahovali sme sa, bojovalo sa o každú loptičku,“ povedala zverenka trénera Róberta Gašparetza Mia Pohánková vo vysielaní Rádia Slovensko.

Je pozoruhodné, že Kristina Penicková víťazstvom nad Pohánkovou športovo pomstila svoju sestru – dvojča Anniku, ktorú práve Pohánková vyradila v troch setoch 2:6, 7:6 (3), 6:2 ešte v prvom kole juniorského turnaja v Melbourne.