Talentovaná hokejistka Lopušanová už zarezáva v zámorí, zapôsobila aj na svojho idola Kanea

Talentovaná slovenská hokejistka Nela Lopušanová už naplno zarezáva v zámorí, kam sa vo veku 15 rokov presunula z rodnej Žiliny. Od jesene bude študentkou americkej strednej školy Bishop Kearney v Rochesteri v štáte New York a hrať bude za miestny tím BK Selects U19.

Hokejová šanca rozvíjať sa v Amerike

Hokejová akadémia na tejto katolíckej škole funguje sedem rokov a za ten čas v nej vychovali viacero špičkových hráčok, vrátane americkej reprezentantky Caroline Harveyovej.

Lopušanová je nadšená z toho, že dostala šancu hokejovo sa rozvíjať v Severnej Amerike. „Toto je ako sen. Som veľmi šťastná, že som tu. Tvrdo som pracovala, aby som sa sem dostala a dúfala som, že sa mi to podarí. Je to naozaj dobrý pocit. Mám rada, keď za mnou niekto príde a chce sa so mnou odfotiť. Motivuje ma to odvádzať ešte lepšiu prácu,“ vyhlásila mladá Slovenka, ktorá upútala pozornosť najmä lakrosovým gólom na ostatných majstrovstvách sveta hokejistiek do 18 rokov.

Nela Lopušanová bola najproduktívnejšou hráčkou spomenutého šampionátu s bilanciou deväť gólov a tri asistencie v piatich dueloch, najviac bodov nazbierala aj na hokejovom turnaji v rámci zimného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2023. V novovytvorenej ankete Hráčka sezóny 2022/2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) skončila tretia s 13,6 percentami hlasov. V hodnotení ankety Hokejista roka 2022 na Slovensku dostala v kategórii žien úplne všetky hlasy.

Blízko k svojmu idolu

Lopušanová je teraz blízko k svojmu idolu Patrickovi Kaneovi, ktorý pochádza z Buffala. Slovenka nosí na drese číslo 88, tak ako hviezdny krídelník. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára s tímom Chicago Blackhawks zo zámorskej NHL priznal, že ho slovenská tínedžerka zaujala.

„Prekvapilo ma, keď som sa dozvedel, koľko má rokov. Pôsobí ako najlepšia hráčka na ľade. Je pekné vidieť, s akou vášňou hrá. Je vzrušujúce sledovať niekoho, ako sa mu darí v takom mladom veku. Rozhodne ju budem pozorovať. Teší ma, že aj ona je moja fanúšička,“ skonštatoval druhý najproduktívnejší Američan v histórii profiligy.