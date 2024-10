Na Nemecký pohár s dvomi nováčikmi. Najskúsenejší je Ďaloga, nechýba ani Cehlárik (video+foto)

Slovenská hokejová reprezentácia berie na Nemecký pohár do Landshutu dvoch nováčikov. Sú nimi 23-ročný popradský kapitán Oliver Turan a 20-ročný brankár Rastislav Eliaš.

V nominácii nechýbajú skúsení harcovníci ako Peter Cehlárik, Samuel Takáč, Kristián Pospíšil, Martin Faško-Rudáš, Michal Ivan či Marek Ďaloga. Pozvánku dostal aj najproduktívnejší hráč uplynulého extraligového ročníka Samuel Buček, píše web hockeyslovakia.sk.

Lídri aj mladíci

Práve 35-ročný Ďaloga je najskúsenejším hráčom vo výbere so 112 štartmi za národný tím. Obranca Komety Brno naposledy reprezentoval ešte v olympijskej sezóne 2021/22.

„O nominácii sme intenzívne diskutovali posledné dva týždne. Do národného tímu sa vráti Ďaloga, taktiež príde Buček, ktorého sme chceli vyskúšať už v minulej sezóne, no pre zranenie nemohol prísť. Na zozname sú hráči, ktorí v reprezentácii už boli a mali by byť lídri na ľade. Nechýbajú mladší chlapci, ktorí dostanú ďalšiu príležitosť, aby trénerov zaujali, či už sú to Stacha, Petrovický, alebo Kašlík,“ priblížil generálny manažér Miroslav Šatan, ktorý nedávno oslávil jubilejné 50. narodeniny.

Veľká česť

Nováčik Turan Slovensko reprezentoval len v mládežníckych kategóriách, naposledy na juniorskom šampionáte 2021 v Kanade.

„Je to skvelé, niečo, o čo sa snažím, odkedy som skončil v juniorskej reprezentácii. Som veľmi rád, že to v tejto sezóne vyšlo. Neviem sa dočkať reprezentačného štartu,“ povedal Turan.

Už v mladom veku vedie Poprad ako kapitán. „Je to veľká časť byť kapitán tímu v klube, v ktorom som vyrastal. Nesnažím sa to extra vnímať. Vážim si rolu, ktorú som dostal, som si vedomý, že mi ju pridelili z nejakého dôvodu,“ prezradil Turan pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Presun k seniorom

Druhým nováčikom je Rastislav Eliaš. Dvadsaťročný brankár si v tejto sezóne zachystal v najvyššej fínskej súťaži Liiga v drese IFK Helsinki. Do zverejnenia nominácie chytal v piatich duelov, jeden pridal v nižšej súťaži Mestis a ďalšie dva vo fínskej juniorskej lige.

V minulosti bol ťahúň mládežníckej reprezentácie do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe 2021, na ktorom Slováci vybojovali historické strieborné medaily.

V minulej sezóne bol súčasťou slovenskej reprezentácie do 20 rokov na svetovom šampionáte vo Švédsku, priblížil web SZĽH.

Okrem zverencov trénera Craiga Ramsayho sa tento rok na Nemeckom pohári premiérovo predstaví aj slovenská ženská hokejová reprezentácia.