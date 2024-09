Slovan začne Ligu Majstrov v Škótsku. Celtic má bohatú históriu, nádherný štadión a Slováci v ňom zanechali výraznú stopu (video+foto)

Úvodný duel slovenského majstra v Lige Majstrov je za dverami. „Belasí“ vycestujú do Škótska, aby si zmerali sily s tamojším majstrom Celticom Glasgow. Pre Slovan pôjde o premiéru v milionárskej súťaži. Očakávania sú veľké. Nakoľko sú reálne, ukáže už prvé stretnutie.

Náročné leto sa vyplatilo

Osem ťažkých letných kvalifikačných zápasov pomedzi domácu ligu absolvovali „belasí“, aby si prvýkrát v histórii klubu zahrali v Lige majstrov. Niekoľkoročné úsilie sa konečne vyplatilo a sú tam – medzi elitnou európskou futbalovou smotánkou.

Podarilo sa im to práve v čase, keď súťaž zmenila formát – skupiny vystriedali štyri duely doma i vonku s rôznymi súpermi. Od septembra až do januára budú slovanisti bojovať o to, aby sa dostali do minimálne prvej 24-ky. Prvých osem tímov automaticky postupuje do osemfinále, kluby umiestnené na deviatej až spomínanej 24. priečke sa pobijú o postup do spomínanej fázy. Celkovo sa tohto zápolenia zúčastní až 36 mančaftov.

Pred Slovanom je ťažká úloha. Nazbierať čo najviac bodov, aby sa tam prehupli. No experti, odborníci či rôzne prognózy im veľa šancí nedávajú. Zo všetkých tímov najmenšie. Vypočítali, že by mali obsadiť posledné 36. miesto. A to slovenský majster rozhodne nechce dopustiť. Presvedčiť všetkých o omyle už bude chcieť v prvom dueli v škótskom meste Glasgow.

História klubu

Spolu s Glasgowom Rangers ide o najznámejšie, najväčšie, najúspešnejšie kluby v krajine. Celtic získal o jeden ligový titul menej než jeho rival (54) a je mladší o 15 rokov. Ako priblížil klub na svojej stránke, založili ho 6. novembra 1887.

Tamojší pohár však ovládli viac hráči „The Bhoys“, ako znie prezývka Celticu, dokopy 42-krát. Škótsky ligový pohár ovládli celkom 21-krát a raz triumfovali aj v predchodcovi Ligy Majstrov s názvom Európsky pohár.

Stalo sa tak v sezóne 1966/67, keď získal takzvané „quadruple“ – štyri trofeje v priebehu jedného ročníka. Spolu s úspechom na starom kontinente ovládli aj škótsku ligu, pohár a ligový pohár. Celtic je jediným tímom, ktorý sa zúčastnil každého ročníka škótskej najvyššej súťaže od založenia v sezóne 1890/91.

Aréna známa ako Raj

Kultový Celtic Park je domovom klubu od roku 1892. Je známy aj pod názvom Paradise (pozn. red.: raj v slovenčine). Je to jedna z najslávnejších arén v európskom futbale, známa svojou úžasnou atmosférou, informuje tím na svojom webe. Na štadióne sa pravidelne konajú aj rôzne podujatia a poskytuje konferenčné priestory.

V priebehu desaťročí prešiel Paradise rozsiahlou prestavbou, vďaka ktorej sa stal štadiónom s kapacitou 60 411 divákov jedným z najväčších v Spojenom kráľovstve. Nový, a zároveň súčasný vzhľad Raja, zazrel svetlo sveta v roku 1998. Oslávili to priateľským zápasom proti Liverpoolu.

Na snímke futbalový štadión Celtic Park. celticfc.com

Slovenská stopa v klube

Doktor Jozef Vengloš trénoval tento slávny škótsky klub jedinú sezónu, a síce 1998/99. Príchod „Dr. Jo“ bol prekvapením, pretože odchod jeho predchodcu Wima Jansena bol nečakaný, ale aj preto, že Slovák bol pomerne neznámym menom.

Neúspech v kvalifikácii do Ligy majstrov a vypadnutie z Pohára UEFA vytvorili na Venglošove plecia obrovský tlak, ale rozdrvenie najväčšieho rivala Rangers 5:1 v novembri 1998 mu dal priestor na vydýchnutie.

Po podpise zmlúv s Ľubomírom Moravčíkom a Švédom Johanom Mjallbym sa za neho fanúšikovia postavili a zdalo sa, že sa situácia zmení. Zlý úvod sezóny však už nedokázali hráči spolu s Venglošom na lavičke dobehnúť a šanca na trofej bola už len v pohári.

Ten však „The Bhoys“ nevybojovali, s Rangers prehrali 1:0. Vengloš tak už viac v klube nepokračoval. Nahradil ho John Barnes, ktorý však taktiež okúsil trénovať tento slávny klub iba rok.

Legenda Moravčík

Rodák z Nitry hral v profesionálnej kariére postupne za svoje mesto, potom za francúzske tímy Saint-Étienne s Bastiou a nemecký MSV Duisburg. Tam však nebol spokojný a po piatich dueloch v klube skončil. Údajne vtedy premýšľal o ukončení kariéry len vo veku 33 rokov. No Vengloš si ho vyžiadal do Celticu – a Moravčík neváhal.

Škótska tlač však jeho príchod do Celticu prijala s nezáujmom. Jeden znovinárov označil tento prestup za „smiešny“ a označil ho len za jedného z Venglošových „kamarátov“.

Napriek tomu si po 90 minútach jeho debutového zápasu proti Dundee, ktorý Celtic vyhral 6:1, každý uvedomil, že majú v rukách mimoriadny talent. Bol vynikajúci a jeho nádherná prihrávka na hetrik Henrika Larssona bola vrcholom zápasu, píše klubový web. Moravčík, ktorý stál len 300-tisíc libier (približne 355 539 eur), sa okamžite zdal byť „krádežou desaťročia“.

„People appreciated me and maybe some fans even loved me. They said I was a ‚Gift from God‘ but it was the opposite – Celtic was a gift from God to me.“ – Lubo Moravcik ☘️☘️☘️ pic.twitter.com/KCTn3Ye4Le — Willie Collow (@CollowWillie) September 3, 2024

Génius v strede poľa

V čase, keď Rangers prišli do Celtic Parku na prvé glasgowské derby sezóny 1998/99, bol Moravčík členom „The Bhoys“ menej ako mesiac. Uplynulo približne 11 minút, keď si nabehol na Larssonovu prihrávku a z 18 metrov ľavačkou neomylne zakončil do dolného rohu. Len štyri minúty po začiatku druhého polčasu sa hlavou presadil a dostal Celtic do vedenia 2:0. Duel napokon skončil vysoko 5:1 v prospech domácich.

Klubový web označil Moravčíka za „jedného z najlepších hráčov, akí kedy hrali za Celtic“ a „géniom stredu poľa“. V 129 zápasoch dueloch vo farbách Celticu strelil 35 gólov, z toho 16 ľavou a 16 pravou nohou, pridal aj tri hlavičky. V klube bol do roku 2002. Počas jeho pôsobenia dvakrát vyhral tamojšiu ligovú súťaž, rovnaký počet ligových pohárov a raz aj škótsky pohár.

Formu majú obaja

Zápas prvého kola Ligy Majstrov sa pre oba kluby začne v stredu 18. septembra o 21:00 h. Favoritmi sú domáci futbalisti. V aktuálnej sezóne odohrali šesť súťažných duelov, v každom z nich dokázali zvíťaziť. Skóre je impozantné – 17 strelených gólov oproti jedinému inkasovanému. Ostatné ligové meranie síl zvládli pomerom 2:0 nad Hearts v domovskom Raji.

Slovanisti počas leta odohrali až 13 zápasov, prehru okúsili až po postupe do Ligy Majstrov – na Tehelnom poli podľahli Žiline vysoko 5:0. Zo spomínaného počtu stretnutí vyhrali až deväť, trikrát remizovali a raz odchádzali ako zdolaní.

Na milionársku súťaž sa „belasí“ naladili výhrou nad Dunajskou Stredou na jej ihrisku 2:1. O góly sa postaral hrdina duelu Arménec Tigran Barseghyan. Prvý zásah bol z priameho kopu, druhý, a zároveň víťazný, z penalty. Domáci ešte zahodili v nadstavenom čase penaltu. Obaja súperi sa tak pripravili na vzájomný ostrý duel dôležitými triumfami, ktoré im dodajú potrebné sebavedomie.

Podľa analytického webu Transfermarkt je hodnota škótskeho šampióna vo výške 119,15 milióna eur. Káder slovenského majstra dokopy stojí podľa spomínaného portálu 24,15 milióna eur. Celtic je tak takmer päťnásobne hodnotnejší klub. Lenže hrá sa na góly a lopta je guľatá…