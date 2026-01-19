MMF zvýšil prognózu rastu svetovej ekonomiky na 3,3 percenta, varuje pred preceňovaním AI

Medzinárodný menový fond (MMF) v pondelok zvýšil prognózu globálneho ekonomického rastu na rok 2026, pričom ako hlavný dôvod uviedol silné investície do technológií. Zároveň však varoval, že prípadné prehodnotenie prínosov umelej inteligencie či obnovené obchodné napätie môžu spôsobiť nové otrasy.
Rast nad tromi percentami
Svetová ekonomika by mala v roku 2026 rásť tempom 3,3 percenta, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac než v októbrovej prognóze. Ide o rovnaké tempo, aké MMF očakáva aj za rok 2025. Fond však upozornil, že doterajšia odolnosť je „vo veľkej miere výsledkom niekoľkých sektorov“, čo naznačuje zraniteľnosť globálnej ekonomiky.
Hlavný ekonóm MMF Pierre‑Olivier Gourinchas novinárom povedal, že hoci sa zdá, že sa svetová ekonomika „pozviechala z obchodných a colných otrasov z roku 2025“, ich dopady nemožno ignorovať. Podľa neho ich vyvážil „pozitívny protivietor z boomu investícií do AI a technológií“.
Zvýšené napätie v medzinárodnom obchode
Globálna inflácia by mala klesnúť z odhadovaných 4,1 percenta v roku 2025 na 3,8 percenta v roku 2026. MMF však upozorňuje, že neistota a napätie v medzinárodnej obchodnej politike zostávajú výrazne vyššie než v januári 2025.
MMF predpokladá ekonomický rast USA na úrovni 2,4 percenta, čo je o 0,3 bodu viac, než v odhadovala októbri. Naopak, eurozóna má rásť len o 1,3 percenta a Japonsko ešte pomalšie. Rast v Číne a Indii zostáva v porovnaní s ostatnými rozvíjajúcimi sa ekonomikami „relatívne silný“.