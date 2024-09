Skuhravý strieda Geriho v Košiciach. Nie je čas strácať čas, vraví český odborník

Len šesť získaných bodov v ôsmich kolách a desiata priečka v tabuľke slovenskej najvyššej súťaže prinútili funkcionárov FC Košice k zmene na trénerskom poste.

Doterajšieho kormidelníka Gergelyho Geriho strieda do konca tejto sezóny český odborník Roman Skuhravý. V uplynulých troch súťažných ročníkoch na Slovensku úspešne viedol Podbrezovú, kde krátko pred začiatkom tejto sezóny skončil na vlastnú žiadosť.

„Predstavenstvo FC Košice na utorňajšom zasadnutí rozhodlo o okamžitom odvolaní Gergelyho Geriho z pozície hlavného trénera FC Košice. Dôvodom tohto kroku sú neuspokojivé výsledky v uplynulých ôsmich kolách Niké ligy. Roman Skuhravý preberie v stredu A-mužstvo a povedie ho už v stretnutí tretieho kola Slovnaft cupu na ihrisku Stropkova. Uzatvorili sme s ním zmluvu do konca tejto sezóny, čiže do 31. mája 2025,“ informoval prezident FC Košice Dušan Trnka na košickom klubovom webe.

Zachránil ich

Gergely Geri v uplynulej sezóne zvládol rolu záchrancu Košíc v najvyššej súťaži. Mužstvo prevzal pred záverečným kolom uplynulého ročníka najvyššej súťaže a po výhre 2:0 nad Michalovcami zabezpečil definitívnu záchranu nováčika medzi elitou.

Dôkladnejšieho budovania tímu v novej sezóne sa však nedočkal. „Trénerovi Gerimu ďakujeme za jeho pôsobenie v FC Košice a jeho nástupcovi Skuhravému prajeme veľa úspechov počas pôsobenia v našom klube,“ doplnil Dušan Trnka.

Bude spolupráca prospešná?

Skuhravý je prvý zahraničný tréner v krátkej, čosi vyše šesťročnej, histórii FC Košice. „O tejto ponuke som dostatočne dlho premýšľal. Množstvo atribútov však rozhodlo, že som ju napokon akceptoval. Samozrejme, som rád, že som dostal od vedenia klubu dôveru a som za ňu vďačný. Teraz je ale všetko tak časovo náročné, že v hlave mám iba stredajší zápas Slovnaft cupu v Stropkove. To je teraz pre mňa alfa a omega, takže nie je čas strácať čas,“ povedal krátko po večernom potvrdení spolupráce so žlto-modrými.

„Na moju žiadosť sme sa dohodli na spolupráci do konca tejto sezóny. Rozhodne to nie je preto, že neverím tomuto projektu. Myslím si, že je férové pre obe strany zistiť, či to, na čom sme sa dohodli, skutočne funguje a spolupráca je pre obe zainteresované strany prospešná,“ dodal Skuhravý.